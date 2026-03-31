Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa na lata 2026-2029. To – jak czytamy w komunikacie – dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działania dla instytucji publicznych w obszarze zamówień publicznych.

Nowa Polityka zakupowa wyznacza trzy główne priorytety:

budowanie konkurencyjności i potencjału polskiej gospodarki'

wzmocnienie odporności i bezpieczeństwa państwa'

profesjonalizacja rynku zamówień publicznych.

Rada Ministrów zapowiada większe szanse dla polskich firm

Jednym z głównych celów dokumentu jest wzmocnienie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia publiczne mają w większym stopniu wspierać rozwój krajowych firm i umożliwiać im łatwiejszy udział w postępowaniach.

W tym celu przewidziano m.in.:

szybsze płatności dla przedsiębiorców, w tym rekomendację krótkich terminów zapłaty (7 lub 14 dni), a także stosowanie zaliczek i płatności częściowych, które poprawią płynność finansową firm,

dialog z rynkiem przed ogłoszeniem przetargu, tak aby zamówienia były lepiej dopasowane do realiów gospodarczych,

prostszą komunikację w dokumentach przetargowych, opartą na jasnym i zrozumiałym języku,

Test MŚP, czyli ocenę wpływu postępowania na udział mniejszych przedsiębiorstw oraz równość konkurencji.

Nowa Polityka zakupowa państwa zakłada także „większe wykorzystanie zamówień publicznych do wspierania innowacji, transformacji technologicznej i rozwiązań środowiskowych". W szczególności dotyczyć to ma „branż przyszłościowych, w których małe i średnie firmy mogą rozwijać nowe technologie i rozwiązania".

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje bezpłatne szkolenia dla MŚP, aby zwiększyć ich kompetencje i ułatwić udział w zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne jako element bezpieczeństwa państwa

Polityka zakupowa państwa na lata 2026-2029 podkreśla znaczenie zamówień publicznych w budowaniu odporności gospodarczej i bezpieczeństwa państwa.

Jak czytamy, w praktyce oznacza to m.in.:

wzmacnianie bezpieczeństwa dostaw i skracanie łańcuchów dostaw;

zwiększanie udziału krajowych wykonawców w kluczowych inwestycjach;

suwerenność technologiczną, m.in. szczególną ochronę zamówień w strategicznych sektorach, takich jak infrastruktura krytyczna, energetyka, transport, telekomunikacja czy cyberbezpieczeństwo.

Przewidziano także wykorzystanie narzędzi zwiększających bezpieczeństwo systemu zamówień, wśród których wymienia się możliwość ograniczenia udziału podmiotów spoza Unii Europejskiej w strategicznych postępowaniach, weryfikację struktur właścicielskich wykonawców czy dodatkową ochronę dokumentacji przetargowej w obszarach wrażliwych.

Rząd zapowiada lepsze przygotowanie instytucji publicznych

Trzecim filarem Polityki jest profesjonalizacja rynku zamówień publicznych. Jak głosi komunikat, obejmuje ona rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za zakupy publiczne oraz wprowadzenie bardziej przejrzystych i efektywnych procedur.

Wśród planowanych działań znajdują się m.in.:

utworzenie na uczelniach wyższych kierunku studiów przygotowującego menedżerów ds. zakupów publicznych;

rozwój platformy pzp.gov.pl jako centralnego hubu informacyjnego dla uczestników rynku zamówień publicznych;

rozwój Akademii Zakupów Publicznych, oferującej szkolenia m.in. z negocjacji, zarządzania ryzykiem i aspektów środowiskowych;

optymalizacja procesów zakupowych w instytucjach publicznych, aby były szybsze i mniej biurokratyczne.

