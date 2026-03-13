Rada Nadzorcza odwołała prezesa BOŚ. Bartosz Kublik stracił stanowisko

Zmiana na szczycie Banku Ochrony Środowiska. Rada Nadzorcza odwołała Bartosza Kublika z funkcji prezesa zarządu. Do czasu wyboru nowego szefa banku pracami zarządu pokieruje Artur Stefański.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Bartosza Kublika ze składu zarządu oraz z funkcji prezesa banku. Informacja została przekazana w komunikacie giełdowym opublikowanym w piątek.

Decyzja zapadła podczas posiedzenia rady 13 marca 2026 r. Odwołanie nastąpiło z chwilą podjęcia uchwały. Tym samym Kublik przestał pełnić funkcję prezesa zarządu BOŚ.

Artur Stefański pokieruje pracami zarządu

Jednocześnie rada nadzorcza zdecydowała o delegowaniu jednego ze swoich członków do czasowego zarządzania bankiem. Obowiązki wiceprezesa oraz kierowanie pracami zarządu powierzono Arturowi Stefańskiemu.

Stefański będzie pełnił tę funkcję do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa. Mandat p.o. ma obowiązywać maksymalnie do 13 czerwca 2026 r.

Artur Stefański jest obecnie wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Bartosz Kublik kierował bankiem od 2024 r.

Bartosz Kublik objął stanowisko prezesa BOŚ w lipcu 2024 r. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa banku i kierował pracami zarządu.

Przed dołączeniem do BOŚ był związany z sektorem bankowości spółdzielczej. W latach 2012–2023 był prezesem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Z kolei w latach 2023–2024 pełnił funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Źródło: PAP