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NEWSROOM XYZ
27.06.2026 11:44

Rafał Madej znów wybrany na prezesa PKO TFI. Ale do zarządu trafi szef biura maklerskiego Pekao

Rada nadzorcza PKO TFI powołała na kolejną kadencję Rafała Madeja. Do zarządu dołączą Marcin Wlazło szef BM Pekao oraz Joanna Szymerska z TFI PZU. Transfery musi zatwierdzić jeszcze KNF.

W ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego rada nadzorcza PKO TFI ponownie powołała Rafała Madeja na stanowisko prezesa. Funkcję pełni od 2023 r.

W zarządzie zostanie także Renata Wanat‑Szelenbaum, która na stanowisku wiceprezes będzie nadzorować sprzedaż i marketing.

Skład zarządu uzupełni dwoje nowych wiceprezesów – Marcin Wlazło i Joanna Szymerska.

Marcin Wlazło jest obecnie szefem biura maklerskiego Pekao. Funkcję pełni od 4 lat. Wcześniej pełnił funkcje menedżerskie w Blackstone Asset Management, BGK, PTE czy TFI PZU.

To właśnie z TFI PZU trafi do zarządu Joanna Szymerska. Od ponad roku jest tam dyrektorem Biura Ryzyka i Monitoringu. Wcześniej pracowała w Pekao TFI, Ipopema TFI, Trigon TFI czy Raiffeisen TFI.

Ich wejście do zarządu PKO TFI ma odbyć sie 1 października 2026 r. Jest jednak zależne od udzielenia zgody przez KNF.

Źródło: PAP, XYZ

Wynik operacyjny TFI mocno wzrósł w 2025 r.
Rafał Madej Rafał Madej, prezes PKO TFI
Rafał Madej pozostanie prezesem PKO TFI.
Fot. PKO TFI
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