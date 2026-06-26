Znaczący wzrost wyniku operacyjnego TFI w 2025 r. GUS podał dane

Wartość aktywów zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2025 r. wyniosła 4 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To wzrost o 4,9 proc. w ujęciu rocznym.

GUS podał także, że na koniec grudnia 2025 r. działalność operacyjną w Polsce prowadziło 55 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one łącznie 4111 funduszami inwestycyjnymi (bez funduszy w likwidacji).

Wartość aktywów obrotowych TFI na koniec grudnia 2025 r. wyniosła 3,1 mld zł (o 2,7 proc. więcej rok do roku). Aktywa te odpowiadały za ponad trzy czwarte (77 proc.) aktywów TFI ogółem. W skład aktywów obrotowych funduszy wchodziły głównie finansowe inwestycje krótkoterminowe, które zwiększyły się o 16,7 proc. do 2,3 mld zł.

Aktywa trwałe stanowiły 22,8 proc. aktywów ogółem i wzrosły o 12,8 proc. w porównaniu z 2024 r. Ich wartość wyniosła 918,7 mln zł. W strukturze aktywów trwałych największy udział (73,6 proc.) miały inwestycje długoterminowe.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły

3,07 mld zł (wzrost o 17 proc. w porównaniu z 2024 r.) i stanowiły największą część pasywów (76,3 proc.).

Wynik operacyjny TFI ze wzrostem o ponad jedną trzecią

Wynik z działalności operacyjnej TFI w 2025 r. wyniósł 1 mld 575,5 mln zł. To wzrost o 38 proc. w ujęciu rocznym.

Przychody z działalności operacyjnej TFI wzrosły o 15,4 proc. i wyniosły w 2025 r. 4,8 mld zł. Jak podał GUS, największy wpływ na wzrost miała zmiana przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Ich wartość wyniosła 4,7 mld zł i była wyższa o 16,3 proc. rok do roku.

Wzrosły także koszty działalności operacyjnej TFI. W 2025 r. były wyższe o 5,8 proc. niż w 2024 r. i wyniosły 3,27 mld zł. W ich strukturze główną pozycję stanowiły usługi obce, odpowiadające za 57,9 proc. wartości. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi odpowiadały za 18,1 proc. kosztów TFI.

Spadła wartość kapitału zagranicznego

Wartość kapitału podstawowego wynosiła 743,3 mln zł. Wzrosła tym samym o 5,5 proc. w stosunku do 2024 r.

Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszyła się do 156,7 mln zł. Udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 2,6 pkt. proc., do 21,1 proc.

Udział kapitału zagranicznego zanotowano w dziesięciu towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W ośmiu towarzystwach udział kapitału zagranicznego przekraczał 50 proc., w jednym udział kapitału zagranicznego i polskiego był równy, a w jednym mniejszy niż 50 proc.

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