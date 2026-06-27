Raport: Polska straciła miliardy z powodu pogody w ostatnich dekadach. Upały mogą pogłębić straty

Polska straciła 85 mld zł od 1980 r. z powodu ekstremalnej pogody – wynika z raportu fundacji Climate&Strategy. Zmiany klimatu mogą znacząco pogorszyć tą statystykę.

Od 1980 r. Polska straciła 85 mld zł z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych – czytamy. 1/5 tej kwoty przypada na 3 ostatnie lata.

Za około 16 mld zł strat odpowiadają upały, co jest 5. wynikiem w Unii Europejskiej.

Ich skutkiem będą zakłócenia w łańcuchach dostaw, przerwy energetyczne i rosnące koszty operacyjne. Wysokie temperatury mogą także negatywnie przełożyć się na efektywność pracowników.

– Wielu decydentów nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zmiany klimatyczne mogą wpływać na gospodarkę. Tymczasem potwierdzają to zarówno nasze dane, jak i dane innych podmiotów. Zgodnie z raportem Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Instytutu Reform, do 2050 r. Polska może tracić nawet 124 mld zł rocznie w wyniku skutków zmiany klimatu – mówi Martyna Kajzerek z Climate&Strategy.

Do 2050 r. Polska może tracić nawet 124 mld zł rocznie w wyniku skutków zmiany klimatu

W latach 1980–2023 straty spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w całej Unii Europejskiej wyniosły około 738 mld euro, czyli 3,12 bln zł.

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Zdaniem ekspertów Climate&Strategy władze powinny dążyć do redukcji emisji oraz planować działania, które przygotowują gospodarkę do zmiany klimatu.

– Najbardziej wrażliwe branże to m.in. branża spożywcza, rolnictwo, energetyka czy firmy o długich, międzynarodowych łańcuchach dostaw – ostrzega Łukasz Dobrowolski z fundacji Climate&Strategy.