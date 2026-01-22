Real Madryt z największymi przychodami spośród klubów piłkarskich

Przychody Realu Madryt za sezon 2024/25 ponownie przekroczyły poziom 1 mld euro – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Taka sztuka udała się hiszpańskiemu klubowi pomimo tego, że nie wygrał żadnego dużego trofeum.

Tym samym „Królewscy” zostali najlepiej zarabiającym klubem piłkarskim na świecie. W poprzednim sezonie przychód Realu Madryt wyniósł 1,16 mld euro wobec 1,05 mld euro wypracowanego na przestrzeni rozgrywek 2023/24. Ponad połowa z tej kwoty, bo 594 mln euro, pochodziło z umów sponsorskich i sprzedaży gadżetów klubowych.

Drugie miejsce w zestawieniu Deloitte zajął drugi hiszpański klub – FC Barcelona. Katalończycy osiągnęli w poprzednim sezonie 975 mln euro przychodu. Co ciekawe jeszcze rok wcześniej w analogicznym raporcie zajęli szóstą lokatę.

Kolejne miejsca na liście klubów z największymi wpływami zajęły: Bayern Monachium - 861 mln euro, tegoroczny triumfator Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain - 837 mln oraz FC Liverpool, który z 836 mln po raz pierwszy w 29-letniej historii rankingu został najwyżej sklasyfikowany z klubów angielskich.

Na dwóch kolejnych lokatach uplasowali się rywale „The Reds” z Premier League - Manchester City z 829 mln i Arsenal Londyn z 822 mln euro przychodów.

Źródło: XYZ/PAP

Przeczytaj również: Wisła Kraków. Pod względem finansów to Ekstraklasa w 1. lidze