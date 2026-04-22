Recykling plastikowych pistoletów ma złagodzić niedobór surowców w Tajlandii wywołany blokadą Ormuzu

Władze stolicy Tajlandii, Bangkoku, podjęły decyzję o recyklingu plastikowych pistoletów na wodę używanych podczas festiwalu Songkran – podał w środę japoński portal Nikkei Asia. Ma to pomóc złagodzić niedobory surowców wywołane zakłóceniami w dostawach ropy w wyniku blokady cieśniny Ormuz.

– Zamiast składować tony porzuconych plastikowych pistoletów na wodę na wysypiskach, przetworzymy je na benzynę surową i granulat plastikowy – zapowiedział Pornphrom Vikitsreth, doradca gubernatora Bangkoku.

Za zbiórkę odpadów i ich przetworzenie odpowiadać ma spółka SCG Chemicals. Firma, która podkreśla, że to pierwsza tego typu współpraca, wykorzysta uzyskany surowiec do produkcji krzeseł, donic, opakowań na żywność, a nawet sprzętu medycznego.

Tajski Nowy Rok świętuje się gigantycznymi bitwami wodnymi na plastikowe pistolety

Songkran, tajski Nowy Rok, jest świętowany gigantycznymi bitwami wodnymi, które symbolizują rytualne błogosławieństwo oraz zmycie nieszczęść. Zabawa ta pozostawia po sobie ogromne ilości odpadów. Według oficjalnych danych w 2025 r. w ciągu trzech dni trwania festiwalu Bangkok wygenerował 141 ton śmieci z tworzyw sztucznych. Stanowiło to 31 proc. całkowitej masy odpadów stolicy w tym okresie.

Nikkei Asia zwraca uwagę, że władze Tajlandii szukają alternatywnych rynków importu surowców, w tym z Rosji. To efekt wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem pod koniec lutego, w wyniku której wzrosły koszty produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Czytaj także:

Na głównych giełdach towarowych cena polietylenu – tworzywa powszechnie używanego do produkcji toreb, butelek na wodę i kubków – wzrosła od początku roku o ponad 30 proc. Z kolei polipropylen, z którego wyrabia się m.in. słomki i nakrętki na butelki, podrożał o ponad 50 proc. – wynika z danych portalu Trading Economics cytowanych przez Nikkei Asia.

Źródło: PAP