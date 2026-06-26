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NEWSROOM XYZ
26.06.2026 16:05

Reflex: zakończenie programu CPN oznaczać będzie skokowy wzrost cen paliw

Na początku wakacji kierowcy tankują taniej niż rok temu, jednak od 1 lipca sytuacja może się zmienić, jeśli rząd zakończy program „Ceny Paliwa Niżej” i przywróci 23‑proc. stawkę VAT – poinformowało w piątek biuro Reflex. Zdaniem ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć o 40–60 gr na litrze.

Eksperci podkreślili, że prognozy na okres wakacyjny obarczone są dużą niepewnością.

„Z jednej strony obserwujemy spadek cen ropy do poziomów zbliżonych do tych sprzed konfliktu zbrojnego z Iranem, co wynika z rosnącej podaży z Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony planowane jest wygaszenie programu CPN, który już częściowo ograniczono. Przed nami także sezon huraganów, który przy braku równowagi popytu i podaży może wpłynąć na wzrost cen paliw w drugiej połowie wakacji” – wskazali Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Reflexu.

Analitycy zauważyli, że ceny paliw spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, przy czym największą obniżkę odnotowano w przypadku oleju napędowego – o 24 gr na litrze. Jednocześnie obecne ceny benzyny i diesla pozostają niższe niż przed rokiem.

W piątek 26 czerwca średnia cena benzyny Pb95 wynosiła 5,91 zł/l (o 9 gr mniej niż tydzień wcześniej), Pb98 – 6,62 zł/l (spadek o 4 gr), oleju napędowego – 6,05 zł/l (spadek o 24 gr), a autogazu – 3,38 zł/l (o 7 gr mniej).

„Rynek zdążył już uwzględnić skutki przywrócenia wyższej stawki akcyzy. Znacznie większy wpływ na ceny detaliczne będzie miał jednak powrót 23‑proc. VAT. W takim scenariuszu wzrost cen detalicznych będzie praktycznie nieunikniony, nawet gdyby właściciele stacji ograniczyli swoje marże. Jeśli zmiana nastąpi 1 lipca, benzyna i olej napędowy podrożeją o około 40–60 gr na litrze. Najwyższe ceny – tradycyjnie – mogą pojawić się na stacjach przy autostradach i drogach ekspresowych, gdzie litr paliwa może ponownie przekroczyć 7 zł” – oceniają Cieślak i Zywert.

Przy założeniu powrotu stawki VAT do 23 proc., według prognoz Reflexu cena benzyny Pb95 może wzrosnąć do ok. 6,50 zł/l, Pb98 – do 7,35 zł/l, oleju napędowego – do 6,70 zł/l, a autogazu wynieść około 3,29 zł/l.

Czytaj także: Cena maksymalna paliw na weekend i poniedziałek (27-29 lipca) w górę

Źródło: PAP

Stacja benzynowa
Na zdjęciu ilustracyjnym stacja benzynowa. Fot. Getty Images
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