Rekord na rynku nieruchomości. Penthouse za 21 mln zł

W historycznej kamienicy Ordynackiej w Śródmieściu Warszawy sprzedano najdroższy apartament w Polsce pod względem ceny za metr kwadratowy. Nabywca zapłacił 21 mln zł za penthouse, co oznacza niemal 90 tys. zł za mkw – poinformowała agencja Partners International.

Dwupoziomowy penthouse o powierzchni 234 mkw mieści się przy ul. Okólnik 11. Cena jednego metra kwadratowego – blisko 90 tys. zł – jest najwyższa w historii polskiego rynku mieszkaniowego.

Wcześniejsze najwyższe transakcje dotyczyły większych lokali, ale przy niższej cenie za metr. W 2025 r. na warszawskiej Woli sprzedano apartament o powierzchni 600 mkw za 30 mln zł, czyli ok. 50 tys. zł za mkw. Rok wcześniej rekord padł w Gdańsku – na Wyspie Spichrzów sprzedano apartament o powierzchni 435 mkw za 24,8 mln zł, co dawało ok. 57 tys. zł za mkw.

Najdroższy obecnie apartament znajduje się w kamienicy Ordynackiej, neoklasycystycznym budynku z początku XX wieku, ukończonym w 1912 roku. Do lokalu przynależy taras na dachu z panoramicznym widokiem na Warszawę i Wisłę. W budynku przewidziano zaledwie pięć apartamentów, z czego trzy zostały już sprzedane.