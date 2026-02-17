Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
NEWSROOM XYZ
17.02.2026 18:10

Rekord na rynku nieruchomości. Penthouse za 21 mln zł

W historycznej kamienicy Ordynackiej w Śródmieściu Warszawy sprzedano najdroższy apartament w Polsce pod względem ceny za metr kwadratowy. Nabywca zapłacił 21 mln zł za penthouse, co oznacza niemal 90 tys. zł za mkw – poinformowała agencja Partners International.

Dwupoziomowy penthouse o powierzchni 234 mkw mieści się przy ul. Okólnik 11. Cena jednego metra kwadratowego – blisko 90 tys. zł – jest najwyższa w historii polskiego rynku mieszkaniowego.

Wcześniejsze najwyższe transakcje dotyczyły większych lokali, ale przy niższej cenie za metr. W 2025 r. na warszawskiej Woli sprzedano apartament o powierzchni 600 mkw za 30 mln zł, czyli ok. 50 tys. zł za mkw. Rok wcześniej rekord padł w Gdańsku – na Wyspie Spichrzów sprzedano apartament o powierzchni 435 mkw za 24,8 mln zł, co dawało ok. 57 tys. zł za mkw.

Najdroższy obecnie apartament znajduje się w kamienicy Ordynackiej, neoklasycystycznym budynku z początku XX wieku, ukończonym w 1912 roku. Do lokalu przynależy taras na dachu z panoramicznym widokiem na Warszawę i Wisłę. W budynku przewidziano zaledwie pięć apartamentów, z czego trzy zostały już sprzedane.  

Na zdjęciu osoba przekazująca drugiej klucze do mieszkania
Najdroższy obecnie apartament znajduje się w kamienicy Ordynackiej, neoklasycystycznym budynku z początku XX wieku, ukończonym w 1912 roku. Do lokalu przynależy taras na dachu z panoramicznym widokiem na Warszawę i Wisłę. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Faustowska zagadka polskiej gospodarki. Dlaczego radzimy sobie dużo lepiej niż inni?
Polska gospodarka w ostatnich latach rosła szybciej niż niemal wszystkie kraje Europy, mimo pandemii, wojny i wysokiej inflacji. Kolejne kryzysy nie tylko nie zahamowały wzrostu, ale w części przypadków stały się impulsem rozwojowym.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Świat w trakcie demontażu. Prof. Góralczyk podsumowuje konferencję w Monachium
W niedzielę zakończyła się coroczna Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Pokazała, że epoka globalizacji ustępuje miejsca erze bezpieczeństwa. Zamiast integracji i otwartych rynków dominują izolacjonizm, protekcjonizm i taryfy. – Hasło „gospodarka, głupcze” zastąpiło dziś inne: „bezpieczeństwo, głupcze” – podsumowuje prof. Bogdan Góralczyk, analityk spraw międzynarodowych XYZ.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Żółta łódź tonie. Odejścia z Polski 2050 nie tylko przyspieszają dezintegrację partii, ale chwieją też koalicyjną stabilnością
W telenoweli z Polską 2050 w roli głównej po partyjnych wyborach wygasły nieco nagłe zmiany akcji. Była to jednak cisza przed burzą. W ostatnich dniach doszło do odejść kilku prominentnych działaczy partii. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian nie tylko w partii, ale także w rządowej koalicji.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Optima przechodzi na abonament. Cicha zmiana znacząco podniesie koszty biur rachunkowych
Comarch w ciągu kilku tygodni zmienił model sprzedaży programu Optima, stawiając na subskrypcję. W niektórych wariantach cena wzrosła nawet pięć razy, a dotychczasowe opcje zakupu i aktualizacji zniknęły z oferty. Klienci wskazują, że moment wprowadzenia zmian – tuż przed wejściem w życie KSeF i falą nowych obowiązków – nie jest przypadkowy.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Lipton zmienia szefa w Polsce. Niespodziewana dymisja znanego menedżera
Łukasz Chałaczkiewicz rozstaje się z liderem rynku herbaty w Polsce – wynika z nieoficjalnych ustaleń XYZ. Zmiana jest niespodziewana, bo jeszcze kilka miesięcy temu awansował w strukturach globalnych.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Emerytury z private equity i venture capital? Rząd otwiera PPK i OFE na rynek prywatny
Nowe regulacje mają uprościć funkcjonowanie funduszy inwestujących na rynku niepublicznym i zwiększyć napływ prywatnego kapitału. Projekt Kwalifikowanego Funduszu Inwestycyjnego oraz planowane otwarcie PPK i OFE na nowy rodzaj inwestycji mogą zmienić krajobraz finansowania innowacji w Polsce. Ale czy rozwiążą wszystkie problemy?
16.02.2026