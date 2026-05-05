Rekordowo niska liczba dzieci w Japonii. Najgorsze dane od 1950

Liczba dzieci poniżej 15. roku życia kurczy się w Japonii od 45 lat z rzędu. Jak podaje „Japan Today", powołując się na rządowe dane, w kwietniu wyniosła zaledwie 13,29 mln. To o 350 tys. mniej niż w ubiegłym roku.

Kryzys demograficzny robi się bowiem coraz większy. Populacja dzieci od 12 do 14 lat to 3,09 mln, jednak najmłodszych – od zera do dwóch lat – jest zaledwie 2,13 mln. Wśród dzieci jest 6,81 mln chłopców i 6,48 mln dziewczynek. Dane obejmują także cudzoziemców mieszkających w Japonii.

Odsetek dzieci w ogólnej populacji spadł też o 0,3 pkt proc. i wynosi 10,8 proc. To najgorszy wynik od 1950 r., gdy Japonia zaczęła gromadzić statystyki. Nic więc dziwnego, że kraj ten zajmuje przedostatnie miejsce w statystykach ONZ obejmujących kraje o populacji powyżej 40 mln pod względem odsetka dzieci. Gorsza jest tylko Korea Południowa, gdzie wskaźnik ten wynosi 10,2 proc.

Populacja dzieci kurczy się od 1982 r. Władze uznały zwiększenie dzietności za priorytet. Uznały też, że mają czas do 2030 r., jako „ostatnią szansę na odwrócenie tego trendu".