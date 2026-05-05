Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 09:30

Rekordowo niska liczba dzieci w Japonii. Najgorsze dane od 1950

To najgorsze dane demograficzne odkąd Japonia zaczęła prowadzić statystyki w 1950 r. Odsetek dzieci w populacji kraju wynosi zaledwie 10,8 proc.

Liczba dzieci poniżej 15. roku życia kurczy się w Japonii od 45 lat z rzędu. Jak podaje „Japan Today", powołując się na rządowe dane, w kwietniu wyniosła zaledwie 13,29 mln. To o 350 tys. mniej niż w ubiegłym roku.

Kryzys demograficzny robi się bowiem coraz większy. Populacja dzieci od 12 do 14 lat to 3,09 mln, jednak najmłodszych – od zera do dwóch lat – jest zaledwie 2,13 mln. Wśród dzieci jest 6,81 mln chłopców i 6,48 mln dziewczynek. Dane obejmują także cudzoziemców mieszkających w Japonii.

Odsetek dzieci w ogólnej populacji spadł też o 0,3 pkt proc. i wynosi 10,8 proc. To najgorszy wynik od 1950 r., gdy Japonia zaczęła gromadzić statystyki. Nic więc dziwnego, że kraj ten zajmuje przedostatnie miejsce w statystykach ONZ obejmujących kraje o populacji powyżej 40 mln pod względem odsetka dzieci. Gorsza jest tylko Korea Południowa, gdzie wskaźnik ten wynosi 10,2 proc.

Populacja dzieci kurczy się od 1982 r. Władze uznały zwiększenie dzietności za priorytet. Uznały też, że mają czas do 2030 r., jako „ostatnią szansę na odwrócenie tego trendu".

Liczba ludności Polski spadła o ponad 150 tys
Japońska rodzina na spacerze
Japonia zmaga się z potężnym kryzysem demograficznym. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Dobrze, że w ogóle jest”. Ruszył program lojalnościowy PKP IC, tylko czy o to chodziło?
PKP Intercity z końcem kwietnia uruchomiło długo wyczekiwany program lojalnościowy, który od razu znalazł się w ogniu krytyki. – Żeby móc odebrać darmowy bilet warty 49 zł kupiony za punkty na trasie…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI
Po raz pierwszy w historii spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway poprowadził Greg Abel. Uwagę od niego odciągał jednak Warren Buffett, który tym razem nie ze sceny, ale z widowni inspirował…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomia nostalgii. Dlaczego „stare” znowu dobrze się sprzedaje?
Współczesna gospodarka coraz częściej patrzy wstecz zamiast do przodu. Od Hollywood po rynek muzyczny i handel detaliczny. Produkty, które już kiedyś odniosły sukces, wracają w odświeżonej formie i…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Matura w Polsce. Jak nasze egzaminy wyglądają na tle innych krajów?
Czesi kłócą się o obowiązkową maturę z matematyki, na Słowacji maturzyści mają przerwę na posiłek, a w Niemczech do matury przystępuje około 30 proc. uczniów. Jak na tym tle wyglądają polscy…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026