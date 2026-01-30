Liczba ludności Polski spadła o ponad 150 tys. Jest nas teraz 37,3 mln

Na koniec 2025 r. liczba ludności Polski spadła do 37,33 mln – podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba urodzeń spadła o ponad 5 proc.

Liczba ludności Polski na koniec 2025 r. spadła do 37,33 mln – poinformował GUS. To o 157 tys. mniej niż w 2024 r.

Liczba ludności w wieku 0-17 lat wyniosła 17,7 proc. ogółu, czyli 6,6 mln osób (-140 tys. r/r). W wieku produkcyjnym na koniec 2025 r. było 21,7 mln osób (- 128 tys. r/r), czyli 58,1 proc całości. Z kolei liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła do 9 mln osób, sięgając 24,2 proc. ogółu społeczeństwa.

Ze wstępnych szacunków wynika, że 2025 r. przyniósł 238 tys. urodzeń żywych, o 5,6 proc. mniej r/r.

Liczba urodzeń była niższa o 168 tys. od liczby zgonów. W efekcie na każde 10 tys. ludzi ubyły 42 osoby. W 2024 r. było to 39. Z kolei współczynnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 osób wyniósł -4,5 wobec -4,2 r. wcześniej.

Według prognoz Ministerstwa Finansów liczba ludności w Polsce 2080 r. spadnie do 27,2 mln osób.

Źródło: PAP, XYZ