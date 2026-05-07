Rex Concepts wszedł dziś na GPW. Kurs praw do akcji głównego franczyzobiorcy Burger Kinga zaczął od spadków

Rex Concepts, czyli główny franczyzobiorca sieci Burger King i Popeyes, zadebiutował w czwartek na GPW. Po otwarciu sesji kurs prawa do akcji firmy zaczął spadać.

– Dzisiejszy debiut to nie tylko symboliczny moment, ale przede wszystkim początek kolejnego etapu naszego rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli nam przyspieszyć realizację ambitnych planów i umocnić naszą pozycję rynkową. Zaufanie inwestorów do nas i naszej strategii, które przełożyło się na sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji i pozyskanie przez spółkę blisko 450 mln zł na założone przez nas cele, to dla nas silna motywacja, żeby dalej ciężko pracować oraz budować wartość dla naszych akcjonariuszy, partnerów i klientów – mówi Olgierd Danielewicz, współzałożyciel oraz prezes zarządu Rex Concepts S.A.

– Jesteśmy niezwykle dumni z debiutu giełdowego Rex Concepts. To efekt konsekwentnej realizacji strategii oraz ogromnego zaangażowania całego zespołu! Najlepsze dopiero przed nami. Firma ma przed sobą ogromny potencjał rozwoju, a my jako McWin Capital Partners będziemy nadal aktywnie wspierać ambitne cele zarządu – dodaje Henry McGovern, przewodniczący rady nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.

– Debiut giełdowy to naturalny krok w rozwoju świetnych, perspektywicznych spółek, a taką niewątpliwie jest Rex Concepts. Pozytywna reakcja inwestorów na ofertę publiczną pokazuje, że rynek docenia zarówno dotychczasowe wyniki spółki, jak i jej plany oraz perspektywy rozwoju. Cieszymy się, że do grona akcjonariuszy dołączają nowi inwestorzy i że wspólnie będziemy uczestniczyć w kolejnym etapie rozwoju spółki jako spółki publicznej – wtóruje Steven Winegar Clark, członek rady nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.

Kurs PDA spadł początkowo o 2,86 proc.

Kurs praw do akcji Rex Concepts spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych o 2,86 proc. do 13,6 zł. Po godzinie notowań spadek przekroczył już 5 proc.

W ramach oferty spółka zaoferowała 32 mln nowo emitowanych akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, a Rex Invest CEE S.à r.l. zaoferował w związku ze strukturą stabilizacji 3 555 555 istniejących akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje oferowane stanowiły 37,34 proc. całkowitej liczby akcji firmy, w tym akcje nowej emisji to 33,6 proc. całkowitej liczby akcji, a akcje sprzedawane stanowiły 3,73 proc. tej liczby.

Ofertę skierowano do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Wpływy z akcji nowej emisji posłużą finansowaniu aktualnego biznesplanu grupy oraz przyspieszeniu wzrostu istniejących marek. Z kolei fundusze ze sprzedaży akcji sprzedawanych mogą trafić na działania stabilizacyjne. Jeśli takie działania nie będą podjęte, akcjonariusz sprzedający chce je wykorzystać na objęcie akcji nowej emisji firmy.

Funkcję globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełnili Wood & Company Financial Services A.S. Spółka Akcyjna, oddział w Polsce, oraz Pekao Investment Banking S.A. Ponadto funkcję współprowadzących księgi popytu pełnili Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao oraz Ipopema Securities S.A. Rolę menadżera stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao.

Akcjonariusz sprzedający zobowiązał się też do niesprzedawania akcji firmy przez 540 dni od pierwszego notowania praw do akcji lub akcji, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków oraz ewentualnej emisji nowych akcji Rex Concepts. Sama firma i kluczowi menedżerowie oferty zobowiązali się do tego przez 360 dni.