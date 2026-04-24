Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 07:41

Rex Concepts idzie na GPW. Ostateczna cena akcji w IPO wyniesie 14 zł

Ostateczna cena sprzedaży akcji Rex Concepts w IPO to 14 zł. Spółka w połowie kwietnia poinformowała o planach debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Rex Concepts jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii.

Spółka zadebiutuje po niższej cenie niż cena maksymalna założona w prospekcie, czyli 17,50 zł za akcję. W przypadku uzyskania takiej ceny Rex Concepts chciał pozyskać 560 mln zł brutto. Kwota ma być przeznaczona na rozwój działalności oraz cele wspierające, obejmujące możliwość konsolidacji w regionie lub ekspansję geograficzną.

Liczba akcji oferowanych w ofercie wyniesie około 35,56 mln. Do inwestorów indywidualnych trafi 1,2 mln akcji, a pozostałe do inwestorów instytucjonalnych. Oznacza to, że do inwestorów indywidualnych trafi mniej akcji, niż planowała spółka. W komunikacie dotyczącym planów debiutu spółka wskazywała, że zamierza przydzielić inwestorom indywidualnym od 10 do 20 proc. wszystkich oferowanych akcji.

Ostateczna liczba akcji nowej emisji to 32 mln. Z kolei ostateczna liczba akcji sprzedawanych oferowanych w ofercie to 3,56 mln. Na sprzedaż trafi 37,34 proc. całkowitej liczby akcji spółki.

Budowę księgi popytu zakończono 23 kwietnia.

Za Rex Concepts stoi fundusz McWin Capital Partners, założony przez Henry'ego McGoverna (byłego prezesa i założyciela operatora restauracji szybkiej obsługi AmRest, notowanego na GPW) oraz Stevena Winegara Clarka. Spółkę przy wsparciu tych dwóch inwestorów założyli w 2022 r. byli menedżerowie AmRestu, Olgierd Danielewicz oraz Peter Kaineder. Rex Concepts jest masterfranczyzobiorcą marek Popeyes i Burger King w Polsce, Czechach i Rumunii, co oznacza, że ma pełne prawo do ich rozwoju na tych rynkach. W 2025 r. spółka miała 594,6 mln zł przychodów. Zysk brutto wyniósł 20,1 mln zł. Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę wyniosły 201,2 mln zł.

Źródło: PAP/XYZ

Prezes spółki Rex Concepts Olgierd Danielewicz
Rex Concepts planuje wejście na giełdę. Na zdjęciu prezes spółki Olgierd Danielewicz. Fot. materiały prasowe
Może zainteresować Cię również
„Inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń". Notowania GPW 22 kwietnia 2026 r.
Po południu WIG20 zmierzał do odnotowania spadku przekraczającego 0,5 proc. Na plus z największych spółek wyróżniał się CD Projekt – zyskiwał 4 proc. W ocenie Mariusza Adamiaka, dyrektora biura…
22.04.2026
Warszawska giełda wśród najsłabszych w Europie. Notowania GPW 23 kwietnia 2026 r.
Warszawska giełda była w czwartek po południu na drodze do jednego z najsłabszych wyników dnia w Europie. Główne indeksy spadały o ok. 1,2–1,3 proc. Rynek ciągnęły w dół m.in. banki, z których…
23.04.2026
800+ na 10 i więcej dzieci. Jak wygląda system opiekunów tymczasowych dla Ukraińców
Obywatele Ukrainy wymieniają się informacjami, gdzie znaleźć fikcyjnego opiekuna dla dzieci. Często oddają mu całe 800+, byleby ich potomstwo mogło uczyć się w Polsce. Część opiekunów pobiera…
24.04.2026
9 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (kwiecień 2026 r.)
Oprocentowanie kont oszczędnościowych nie spada. Banki utrzymują warunki najlepszych ofert. Co najważniejsze, oprócz stawki, bez zmian pozostawiają też pozostałe zasady, dotyczące limitów wpłaty i…
24.04.2026
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
Domański: drugiej elektrowni jądrowej państwo nie sfinansuje. „W budżecie nie ma na to miejsca”
Polska stoi przed kolejnym atomowym wyzwaniem, ale tym razem rachunek nie będzie już tak prosty do pokrycia. Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, otwarcie przyznaje, że budżet nie…
22.04.2026