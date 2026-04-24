Rex Concepts idzie na GPW. Ostateczna cena akcji w IPO wyniesie 14 zł

Ostateczna cena sprzedaży akcji Rex Concepts w IPO to 14 zł. Spółka w połowie kwietnia poinformowała o planach debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Rex Concepts jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii.

Spółka zadebiutuje po niższej cenie niż cena maksymalna założona w prospekcie, czyli 17,50 zł za akcję. W przypadku uzyskania takiej ceny Rex Concepts chciał pozyskać 560 mln zł brutto. Kwota ma być przeznaczona na rozwój działalności oraz cele wspierające, obejmujące możliwość konsolidacji w regionie lub ekspansję geograficzną.

Liczba akcji oferowanych w ofercie wyniesie około 35,56 mln. Do inwestorów indywidualnych trafi 1,2 mln akcji, a pozostałe do inwestorów instytucjonalnych. Oznacza to, że do inwestorów indywidualnych trafi mniej akcji, niż planowała spółka. W komunikacie dotyczącym planów debiutu spółka wskazywała, że zamierza przydzielić inwestorom indywidualnym od 10 do 20 proc. wszystkich oferowanych akcji.

Ostateczna liczba akcji nowej emisji to 32 mln. Z kolei ostateczna liczba akcji sprzedawanych oferowanych w ofercie to 3,56 mln. Na sprzedaż trafi 37,34 proc. całkowitej liczby akcji spółki.

Budowę księgi popytu zakończono 23 kwietnia.

Za Rex Concepts stoi fundusz McWin Capital Partners, założony przez Henry'ego McGoverna (byłego prezesa i założyciela operatora restauracji szybkiej obsługi AmRest, notowanego na GPW) oraz Stevena Winegara Clarka. Spółkę przy wsparciu tych dwóch inwestorów założyli w 2022 r. byli menedżerowie AmRestu, Olgierd Danielewicz oraz Peter Kaineder. Rex Concepts jest masterfranczyzobiorcą marek Popeyes i Burger King w Polsce, Czechach i Rumunii, co oznacza, że ma pełne prawo do ich rozwoju na tych rynkach. W 2025 r. spółka miała 594,6 mln zł przychodów. Zysk brutto wyniósł 20,1 mln zł. Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę wyniosły 201,2 mln zł.

Źródło: PAP/XYZ