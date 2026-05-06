Rex Concepts zakończył IPO. Chętnych na zakup akcji nie brakowało

Spółka Rex Concepts zakończyła pierwszą ofertę publiczną akcji. Jej wartość wyniosła niemal 500 mln zł. Popyt na akcje giełdowego debiutanta był większy niż podaż.

Spółka zakończyła ofertę na istniejące akcje serii B oraz nowe akcje serii C. Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na prawie 34,4 mln akcji, a indywidualni – na 2,8 mln akcji. Zapisy inwestorów instytucjonalnych nie podlegały redukcji, ale w przypadku inwestorów indywidualnych sięgnęła ona 57,3 proc. – otrzymali oni 1,2 mln akcji.

Akcje oferowane były po cenie 14 zł za sztukę, a łączna wartość sprzedaży wyniosła 497,77 mln zł. Wpływy ze sprzedaży akcji z nowej emisji – łącznie 448 mln zł – trafią na realizację celów głównych spółki.

Grupa Rex Concepts – franczyzobiorca marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii – zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 7 maja.

Za Rex Concepts stoi fundusz McWin Capital Partners, założony przez Henry'ego McGoverna oraz Stevena Winegara Clarka. Spółkę przy wsparciu tych dwóch inwestorów założyli w 2022 r. byli menedżerowie AmRestu, Olgierd Danielewicz oraz Peter Kaineder.

