Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.05.2026
NEWSROOM XYZ
06.05.2026 18:43

Rex Concepts zakończył IPO. Chętnych na zakup akcji nie brakowało

Spółka Rex Concepts zakończyła pierwszą ofertę publiczną akcji. Jej wartość wyniosła niemal 500 mln zł. Popyt na akcje giełdowego debiutanta był większy niż podaż.

Spółka zakończyła ofertę na istniejące akcje serii B oraz nowe akcje serii C. Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na prawie 34,4 mln akcji, a indywidualni – na 2,8 mln akcji. Zapisy inwestorów instytucjonalnych nie podlegały redukcji, ale w przypadku inwestorów indywidualnych sięgnęła ona 57,3 proc. – otrzymali oni 1,2 mln akcji.

Akcje oferowane były po cenie 14 zł za sztukę, a łączna wartość sprzedaży wyniosła 497,77 mln zł. Wpływy ze sprzedaży akcji z nowej emisji – łącznie 448 mln zł – trafią na realizację celów głównych spółki.

Grupa Rex Concepts – franczyzobiorca marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii – zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 7 maja.

Za Rex Concepts stoi fundusz McWin Capital Partners, założony przez Henry'ego McGoverna oraz Stevena Winegara Clarka. Spółkę przy wsparciu tych dwóch inwestorów założyli w 2022 r. byli menedżerowie AmRestu, Olgierd Danielewicz oraz Peter Kaineder.

Źródło: PAP, XYZ 

Na europejskim rynku IPO ożywienie. Na GPW spadek o 99 proc.
siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Rex Concepts zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 7 maja.
Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Pożar Puszczy Solskiej odsłonił smutne realia polskich służb mundurowych
Pożar na Lubelszczyźnie pokazał dwie ważne kwestie: gotowość do działań straży pożarnej ma luki. Policyjne lotnictwo – też. I nie ma w tym żadnego przypadku, a raczej sygnał ostrzegawczy. Kolejny.
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM wystrzeliły, WIG20 z silnym wzrostem. Dzień na GPW 6 maja 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne wzrosty głównych indeksów. Akcje KGHM zaliczyły dwucyfrowy wzrost, a jedyną spółką, której notowania spadły w WIG20, był Orlen. Zarówno…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Sądy nie rozumieją biznesu. „Wrócę do propozycji deregulacyjnych"
Minister sprawiedliwości zapowiada zmiany dla biegłych sądowych – projekt jest gotowy, ale wymaga finansowania. Odnosi się też do planów wobec Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. –…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Nietypowy sojusz postkomunistów i skrajnej prawicy obalił proeuropejski rząd Rumunii
Rumuński parlament miażdżącą większością przegłosował wotum nieufności wobec gabinetu premiera Ilie Bolojana. Kryzys polityczny nabiera tempa w momencie, gdy Bukareszt walczy o odbudowę wiarygodności…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Orlenu biją poniedziałkowe rekordy, WIG20 wraca powyżej 3500 pkt. Dzień na GPW 5 maja 2026 r.
Wtorkowa sesja miała jasnego lidera wśród blue chipów – Orlen, którego akcje mocno podrożały drugi dzień z rzędu, osiągając nowe rekordy. WIG20 wrócił powyżej 3500 pkt, a szeroki WIG powyżej 130 000…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jak sektor publiczny przepala budżety na SaaS i AI. „Czarna dziura kosztów”
Technologie on‐demand miały dać oszczędność i elastyczność. Wg 61proc. organizacji nieokiełznane wydatki na chmurę i SaaS obniżają rentowność
06.05.2026