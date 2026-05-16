Robert Lewandowski odejdzie po sezonie z FC Barcelony

Po czterech sezonach przygoda Roberta Lewandowska z FC Barceloną się zakończy. Polak nie przedłuży wygasającego kontraktu. W stolicy Katalonii kapitan naszej reprezentacji grał od 2022 r. i wygrał w tym czasie z klubem trzy tytuły mistrzowskie, tyle samo Superpucharów Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla.

„Po czterech latach pełnych wyzwań czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony” – napisał 37-letni Polak. Piłkarz nie wskazał, jaki będzie jego następny krok w karierze.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

Do tej pory Lewandowski rozegrał w barwach FC Barcelony 191 meczów, w których strzelił 119 bramek . W debiutanckim sezonie napastnik został królem strzelców trafiając do siatki rywali 23 razy. W trwających rozgrywkach wyszedł na boiska La Ligi w 29 spotkaniach – 15-krotnie od pierwszej minuty, a 14 razy z ławki – i zanotował 13 bramek.

