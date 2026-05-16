Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.05.2026
16.05.2026 13:43

Robert Lewandowski odejdzie po sezonie z FC Barcelony

Po czterech sezonach przygoda Roberta Lewandowska z FC Barceloną się zakończy. Polak nie przedłuży wygasającego kontraktu. W stolicy Katalonii kapitan naszej reprezentacji grał od 2022 r. i wygrał w tym czasie z klubem trzy tytuły mistrzowskie, tyle samo Superpucharów Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla.

„Po czterech latach pełnych wyzwań czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony” – napisał 37-letni Polak. Piłkarz nie wskazał, jaki będzie jego następny krok w karierze.

Do tej pory Lewandowski rozegrał w barwach FC Barcelony 191 meczów, w których strzelił 119 bramek . W debiutanckim sezonie napastnik został królem strzelców trafiając do siatki rywali 23 razy. W trwających rozgrywkach wyszedł na boiska La Ligi w 29 spotkaniach – 15-krotnie od pierwszej minuty, a 14 razy z ławki – i zanotował 13 bramek.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony
Robert Lewandowski ogłosił, że wraz z wygasającą umową pod koniec sezonu odejdzie od z FC Barcelony. Fot. Maciej Rogowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
