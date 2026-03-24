24.03.2026

Rosja zbuduje elektrownię jądrową w Wietnamie

Rosja i Wietnam podpisały porozumienie dotyczące budowy elektrowni jądrowej Ninh Thuan 1 o mocy 2400 MW. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i otworzyć nowy etap współpracy przemysłowej między państwami.

Rosja wybuduje w Wietnamie elektrownię atomową o łącznej mocy 2400 MW – poinformował portal Vietnam Investment Review. Porozumienie zawarto podczas wizyty premiera Wietnamu Pham Minh Chinha w Moskwie, a dokument podpisano 23 marca w obecności szefów rządów obu państw.

Umowę sygnowali dyrektor generalny Rosatomu Aleksiej Lichaczow oraz wietnamski minister i szef Kancelarii Rządu Tran Van Son. Dokument określa ramy prawne oraz główne obszary współpracy przy realizacji inwestycji, która ma być jednym z kluczowych projektów energetycznych Wietnamu.

Projekt zakłada budowę dwóch bloków energetycznych z reaktorami WWER-1200 o mocy 1200 MW każdy. Elektrownia Ninh Thuan 1 powstanie w prowincji Ninh Thuan, na południu kraju, nad Morzem Południowochińskim.

Jako wzorcowy model inwestycji wskazano rosyjską elektrownię Leningrad II, działającą w obwodzie leningradzkim, około 80 km od Petersburga. Nie ujawniono terminu zakończenia budowy ani kosztów projektu, co pozostawia kluczowe parametry inwestycji na razie nieznane.

Według Rosatomu projekt ma znaczenie strategiczne. – To fundament długoterminowego partnerstwa przemysłowego, które wzmocni niezależność energetyczną Wietnamu – podkreślił Lichaczow. Reaktory WWER-1200 są już eksploatowane w Rosji i za granicą, spełniając najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Wietnam powrócił do planów rozwoju energetyki jądrowej w 2024 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wcześniej projekt wstrzymano w 2016 roku z powodów finansowych i obaw o bezpieczeństwo, a w grudniu 2023 r. Japonia wycofała się z udziału w inwestycji, co otworzyło drogę dla technologii rosyjskiej.

Współpraca obu krajów obejmuje także inne projekty nuklearne, w tym budowę centrum nauki i technologii jądrowej z reaktorem badawczym oraz eksploatację reaktora w Da Lat, który dostarcza izotopy medyczne. Partnerstwo rozszerza się również na nowe obszary, takie jak logistyka, transport morski, technologie addytywne i systemy magazynowania energii.

Źródło: PAP, VIR

Umowę sygnowali dyrektor generalny Rosatomu Aleksiej Lichaczow oraz wietnamski minister i szef Kancelarii Rządu Tran Van Son. Fot. Dwayne Senior/Bloomberg via Getty Images
