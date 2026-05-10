Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.05.2026
NEWSROOM XYZ
10.05.2026 09:53

Ruszą Osobiste Konta Inwestycyjne. Inwestorzy liczą na napływ miliardów na giełdę

Osobiste Konta Inwestycyjne mogą stać się impulsem dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwiększyć zainteresowanie inwestowaniem poza bankami – ocenia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Organizacja wskazuje jednocześnie, że powodzenie programu będzie zależało od prostoty nowych rozwiązań oraz skutecznej edukacji finansowej.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI). Nowe rozwiązanie ma wprowadzić preferencje podatkowe dla osób inwestujących m.in. w akcje, fundusze inwestycyjne czy obligacje. Z podatku zwolnione mają być inwestycje w akcje i fundusze do kwoty 100 tys. zł, a w przypadku lokat i obligacji oszczędnościowych – do 25 tys. zł.

Koordynator ds. interwencji w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych Michał Żuławiński powiedział PAP, że OKI to „krok w dobrą stronę i szansa na rozwój polskiego rynku kapitałowego”. Jak zaznaczył, kluczowe będzie jednak przygotowanie prostych i zrozumiałych rozwiązań, które przyciągną osoby oszczędzające dziś głównie w bankach. Według SII zbyt skomplikowane przepisy lub trudne w obsłudze produkty finansowe mogą sprawić, że z nowych kont będą korzystać głównie doświadczeni inwestorzy.

Czytaj również: Nowa forma oszczędzania i nowy podatek. Jest projekt o OKI

Stowarzyszenie podkreśla, że głównym celem OKI jest przyciągnięcie dodatkowego kapitału na rynek. Żuławiński ocenił jednak, że obecnie trudno przewidzieć skalę napływu środków. Według niego będzie ona zależała zarówno od poziomu zaufania do nowego rozwiązania, jak i od sytuacji na warszawskiej giełdzie. Wskazał również na doświadczenia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, które – jak zaznaczył – potrzebowały czasu oraz sprzyjających warunków rynkowych, by zdobyć większą popularność.

Zdaniem przedstawiciela SII jednymi z największych beneficjentów nowych kont mogą być fundusze inwestycyjne. Organizacja zwraca uwagę, że polski rynek nadal należy do najdroższych w Unii Europejskiej pod względem opłat pobieranych przez fundusze, mimo wcześniejszego obniżenia limitów opłat rozporządzeniem ministra finansów.

Żuławiński ocenił, że pojawienie się OKI może zaostrzyć konkurencję między instytucjami finansowymi i wywołać presję na obniżanie kosztów dla klientów. Zaznaczył jednocześnie, że konieczne będzie zwiększanie świadomości inwestorów dotyczącej wpływu opłat na długoterminowe wyniki inwestycji. W tym kontekście pozytywnie ocenił działania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który uruchomił porównywarkę funduszy inwestycyjnych.

Czytaj również: Instrat: Osobiste Konta Inwestycyjne to ulgi dla najbogatszych i doświadczonych inwestorów

Projekt ustawy zakłada również opodatkowanie środków zgromadzonych na OKI po przekroczeniu ustawowych limitów. Podatek ma wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej 31 października poprzedniego roku podatkowego, przy czym stawka nie będzie mogła spaść poniżej 0,1 proc. W pierwszym roku działania systemu, czyli w 2027 roku, podatek od aktywów zgromadzonych ponad limit ma wynieść 0,85 proc.

Źródło: PAP

Francja uderza w reklamy leków na otyłość
Koordynator ds. interwencji w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych Michał Żuławiński powiedział PAP, że OKI to „krok w dobrą stronę i szansa na rozwój polskiego rynku kapitałowego”. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Z CVC do G2A. Krzysztof Krawczyk inwestuje duże pieniądze w platformę e-commerce
Zaledwie kilka tygodni temu Krzysztof Krawczyk, szef warszawskiego biura funduszu CVC, ogłosił odejście z firmy po 11 latach. Jak dowiedziała się redakcja XYZ, został dużym inwestorem w firmie G2A.…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Niemcy inwestują w libijską służbę zdrowia. Szansa dla polskich firm?
W Libii pojawiła się szansa na zjednoczenie kraju. Chcą to wykorzystać Niemcy. Ich rządowa agencja, która zajmuje się pomocą rozwojową i wspieraniem ekspansji rodzimych firm, podpisała z…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Węgierska rewolucja i co dalej? Jakie wyzwania stoją przed rządem Pétera Magyara
Węgrzy zwrócili uwagę świata, dokonali „kwietniowej rewolucji”, ale ich przyszłość wcale nie rysuje się kolorowo. Po 16 latach Victora Orbána kraj znalazł się bowiem w katastrofalnej sytuacji…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wakacje z dopłatą. Jak uniknąć nagłych podwyżek w biurach podróży?
Przepisy pozwalają biurom podróży podnosić ceny wycieczek nawet po podpisaniu umowy. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie paliwo lotnicze mocno podrożało, więc ryzyko dopłat wzrosło. Część klientów…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026