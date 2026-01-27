Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości.
Jak zauważa komunikat KPRM, projekt wprowadza możliwość zdawania w dodatkowym terminie egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
"Wprowadzenie trzeciego podejścia do egzaminu stanowi rozwiązanie kompromisowe: z jednej strony uwzględnia wysoki poziom przygotowania i znaczny wysiłek aplikantów, którzy zaliczyli wszystkie sprawdziany i praktyki w trakcie aplikacji, z drugiej zaś umożliwia reakcję na potrzeby kadrowe sądów i prokuratury" – czytamy w komunikacie.
Wśród najważniejszych rozwiązań ustawy KPRM wymienia:
- Umożliwienie trzykrotnego podejścia do egzaminu zawodowego osobom, które dwukrotnie przystąpiły do egzaminu, ale nie uzyskały wyniku pozytywnego.
- Obecnie dwukrotne niezdanie egzaminu w praktyce uniemożliwia zostanie sędzią lub prokuratorem po zakończeniu kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;
- Wprowadzenie jasnych i sprawiedliwych zasad dotyczących terminów.
- Po pierwszym niezdanym egzaminie aplikant będzie mógł podejść ponownie w najbliższym kolejnym terminie.
- Po drugim niezdanym egzaminie trzecie podejście będzie możliwe w ciągu 5 lat od ukończenia aplikacji;
- Rozróżnienie sytuacji w zależności od postawy aplikanta:
- najszersze uprawnienia zyskają osoby, które rzetelnie przystępowały do egzaminów, ale ich nie zdały;
- z dodatkowego terminu nie będą mogli skorzystać ci, którzy bez usprawiedliwienia nie stawili się na egzamin albo przerwali go w trakcie;
- Dyrektor KSSiP może wyrazić zgodę na późniejszy termin egzaminu, np. z powodu choroby lub wypadku, co pozwala uwzględnić szczególne sytuacje życiowe.
- Zmiany w ustawie obejmą także aplikantów z poprzednich roczników:
- Aplikanci, którzy w latach 2013–2026 dwukrotnie przystąpili do egzaminu i go nie zdali, otrzymają jednorazową możliwość ponownego podejścia w terminach wyznaczonych w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy;
- Pozytywny wpływ na sytuację kadrową
- Większa liczba osób, które mogą ubiegać się o stanowiska asesorskie;
- Skrócenie czasu trwania postępowań.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.