Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak zauważa komunikat KPRM, projekt wprowadza możliwość zdawania w dodatkowym terminie egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

"Wprowadzenie trzeciego podejścia do egzaminu stanowi rozwiązanie kompromisowe: z jednej strony uwzględnia wysoki poziom przygotowania i znaczny wysiłek aplikantów, którzy zaliczyli wszystkie sprawdziany i praktyki w trakcie aplikacji, z drugiej zaś umożliwia reakcję na potrzeby kadrowe sądów i prokuratury" – czytamy w komunikacie.

Wśród najważniejszych rozwiązań ustawy KPRM wymienia:

Umożliwienie trzykrotnego podejścia do egzaminu zawodowego osobom, które dwukrotnie przystąpiły do egzaminu, ale nie uzyskały wyniku pozytywnego. Obecnie dwukrotne niezdanie egzaminu w praktyce uniemożliwia zostanie sędzią lub prokuratorem po zakończeniu kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

Wprowadzenie jasnych i sprawiedliwych zasad dotyczących terminów. Po pierwszym niezdanym egzaminie aplikant będzie mógł podejść ponownie w najbliższym kolejnym terminie. Po drugim niezdanym egzaminie trzecie podejście będzie możliwe w ciągu 5 lat od ukończenia aplikacji;



Rozróżnienie sytuacji w zależności od postawy aplikanta: najszersze uprawnienia zyskają osoby, które rzetelnie przystępowały do egzaminów, ale ich nie zdały; z dodatkowego terminu nie będą mogli skorzystać ci, którzy bez usprawiedliwienia nie stawili się na egzamin albo przerwali go w trakcie;



Dyrektor KSSiP może wyrazić zgodę na późniejszy termin egzaminu, np. z powodu choroby lub wypadku, co pozwala uwzględnić szczególne sytuacje życiowe.

Zmiany w ustawie obejmą także aplikantów z poprzednich roczników: Aplikanci, którzy w latach 2013–2026 dwukrotnie przystąpili do egzaminu i go nie zdali, otrzymają jednorazową możliwość ponownego podejścia w terminach wyznaczonych w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy;

Pozytywny wpływ na sytuację kadrową Większa liczba osób, które mogą ubiegać się o stanowiska asesorskie; Skrócenie czasu trwania postępowań.



Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.