Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.
Na koniec tygodnia główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych – WIG i WIG20 – zaliczyły nieznaczny wzrost. W gronie dwudziesty największych spółek warszawskiego parkietu najgorzej poradził sobie kurs CD Projekt Red. Notowania gamingowego giganta topnieją niemal nieprzerwanie od końca stycznia.
Sesja 6 lutego 2026 r. na GPW upłynęła spokojnie, główne indeksy giełdy odnotowały nieznaczne wzrosty. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wartości zanotowały w piątek 6 lutego główne indeksy warszawskiej giełdy.
- Która spółka WIG20 zanotowała najwyższe straty podczas notowań.
- Dlaczego projekt Google ciąży notowaniom CD Projekt Red.