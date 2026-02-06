Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.

Piątkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczne odbicie głównych indeksów. Po wczorajszych spadkach WIG wzrósł na koniec handlu o 0,42 proc., osiągając tym samym poziom 125 213,96 pkt. W ślad za nim poszedł WIG20. Indeks zrzeszający dwudziestu największych graczy na warszawskiej giełdzie wzrósł do poziomu 3392,41 pkt, czyli łącznie o 0,64 proc. względem otwarcia.

WIG30 zakończył dzień będąc o 0,51 proc. na plusie, osiągając tym samym wartość 4341,41 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 0,20 pkt do 8905,51 pkt. Ze schematu wyłamał się jedynie sWIG80, który w porównaniu do otwarcia sesji nieznacznie obniżył swoją wartość do 30 931,37 pkt, czyli o 0,04 proc.

Jak wskazał w komentarzu dla PAP Biznes Arkadiusz Banaś, ekspert ds. analiz w Zespole Analiz i Doradztwa Alior Banku, piątkowy handel na GPW upłynął w dość spokojnej atmosferze. "Biorąc pod uwagę brak istotnych cenotwórczych wydarzeń czy odczytów makroekonomicznych można zakładać, że rynek oczekuje na impuls z rynków bazowych, przede wszystkim z Wall Street" – napisał ekspert. Jak dodał, w ujęciu sektorowym liderami największych spadków były spółki gamingowe i informatyczne, podobnie jak na rynkach zagranicznych.

WIG20 nieznacznie rośnie. Liderem wzrostu nieoczekiwanie została grupa CCC

Spośród spółek z grona WIG20 to właśnie największy producent gier w naszym kraju zanotował w piątek największy dzienny spadek. Kurs CD Projekt Red spadł na koniec sesji o 3,61 proc., a cena akcji gamingowego giganta wynosiła 240 zł. Notowania twórcy m.in. trylogii gier "Wiedźmin" pozostają w odwrocie od 28 stycznia. Od tego czasu akcje spółki skurczyły się o blisko 16 proc.

Branży nadal ciąży niedawna premiera Projektu Genie od koncernu Alphabet, właściciela Google. Chodzi o program, który w oparciu o proste polecenia jest w stanie wygenerować grywalną treść multimedialną. Zdaniem Arkadiusza Banasia, inwestorzy obawiają się, że producenci gier będą musieli rywalizować niedługo z dużymi modelami językowymi.

Dziennym liderem wzrostu akcji była za to grupa CCC. Co ciekawe wraz z otwarciem notowania spółki zaczęły spadać, ale po godzinie 14:30 kurs zaczął się odbudowywać, aż ostatecznie zanotował wzrost o 5,62 proc. Dla firmy jest to kolejna, trzecia już próba przełamania pechowej passy, trwającej od połowy stycznia. W niespełna miesiąc akcje grupy zmalały o blisko 16,5 proc., a raport z 29 stycznia, w którym CCC poinformowało akcjonariuszy, że spodziewa się niższych przychodów nie poprawił tej sytuacji.

Dzisiejszą sesję za udaną będą mogli uznać akcjonariusze PKN Orlen, którego akcje wzrosły o 3,50 proc., a także spółki Kruk, której kurs wzrósł o 1,96 proc. Na plus piątkowy handel mogą też zaliczyć niektóre banki, w tym mBank (1 proc.), Pekao (0,88 proc.) oraz PKO BP (0,24 proc.). Notowania Aliora i dawnego Santandera – a od niedawna Erste Group – spadły kolejno o 1 proc. i 0,55 proc.

Wśród spadkowiczów znalazły się też Żabka (-2,88 proc.), Budimex (-1,50 proc.), Pepco (-0,65 proc.), PGE (-0,44 proc.) czy Allegro (-0,30 proc.). W pozostałych przypadkach wzrosty kursów akcji wahały się od 0,26 proc. w przypadku KGHM, do 1,66 proc. w przypadku Dino.