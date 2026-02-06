Pilne
Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.

Na koniec tygodnia główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych – WIG i WIG20 – zaliczyły nieznaczny wzrost. W gronie dwudziesty największych spółek warszawskiego parkietu najgorzej poradził sobie kurs CD Projekt Red. Notowania gamingowego giganta topnieją niemal nieprzerwanie od końca stycznia.

06.02.2026, 17:55
Sesja 6 lutego 2026 r. na GPW upłynęła spokojnie, główne indeksy giełdy odnotowały nieznaczne wzrosty. Fot. materiały prasowe

  1. Jakie wartości zanotowały w piątek 6 lutego główne indeksy warszawskiej giełdy.
  2. Która spółka WIG20 zanotowała najwyższe straty podczas notowań.
  3. Dlaczego projekt Google ciąży notowaniom CD Projekt Red.
Piątkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczne odbicie głównych indeksów. Po wczorajszych spadkach WIG wzrósł na koniec handlu o 0,42 proc., osiągając tym samym poziom 125 213,96 pkt. W ślad za nim poszedł WIG20. Indeks zrzeszający dwudziestu największych graczy na warszawskiej giełdzie wzrósł do poziomu 3392,41 pkt, czyli łącznie o 0,64 proc. względem otwarcia.

WIG30 zakończył dzień będąc o 0,51 proc. na plusie, osiągając tym samym wartość 4341,41 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 0,20 pkt do 8905,51 pkt. Ze schematu wyłamał się jedynie sWIG80, który w porównaniu do otwarcia sesji nieznacznie obniżył swoją wartość do 30 931,37 pkt, czyli o 0,04 proc.

Jak wskazał w komentarzu dla PAP Biznes Arkadiusz Banaś, ekspert ds. analiz w Zespole Analiz i Doradztwa Alior Banku, piątkowy handel na GPW upłynął w dość spokojnej atmosferze. "Biorąc pod uwagę brak istotnych cenotwórczych wydarzeń czy odczytów makroekonomicznych można zakładać, że rynek oczekuje na impuls z rynków bazowych, przede wszystkim z Wall Street" – napisał ekspert. Jak dodał, w ujęciu sektorowym liderami największych spadków były spółki gamingowe i informatyczne, podobnie jak na rynkach zagranicznych.

WIG20 nieznacznie rośnie. Liderem wzrostu nieoczekiwanie została grupa CCC

Spośród spółek z grona WIG20 to właśnie największy producent gier w naszym kraju zanotował w piątek największy dzienny spadek. Kurs CD Projekt Red spadł na koniec sesji o 3,61 proc., a cena akcji gamingowego giganta wynosiła 240 zł. Notowania twórcy m.in. trylogii gier "Wiedźmin" pozostają w odwrocie od 28 stycznia. Od tego czasu akcje spółki skurczyły się o blisko 16 proc.

Branży nadal ciąży niedawna premiera Projektu Genie od koncernu Alphabet, właściciela Google. Chodzi o program, który w oparciu o proste polecenia jest w stanie wygenerować grywalną treść multimedialną. Zdaniem Arkadiusza Banasia, inwestorzy obawiają się, że producenci gier będą musieli rywalizować niedługo z dużymi modelami językowymi.

Dziennym liderem wzrostu akcji była za to grupa CCC. Co ciekawe wraz z otwarciem notowania spółki zaczęły spadać, ale po godzinie 14:30 kurs zaczął się odbudowywać, aż ostatecznie zanotował wzrost o 5,62 proc. Dla firmy jest to kolejna, trzecia już próba przełamania pechowej passy, trwającej od połowy stycznia. W niespełna miesiąc akcje grupy zmalały o blisko 16,5 proc., a raport z 29 stycznia, w którym CCC poinformowało akcjonariuszy, że spodziewa się niższych przychodów nie poprawił tej sytuacji.

Dzisiejszą sesję za udaną będą mogli uznać akcjonariusze PKN Orlen, którego akcje wzrosły o 3,50 proc., a także spółki Kruk, której kurs wzrósł o 1,96 proc. Na plus piątkowy handel mogą też zaliczyć niektóre banki, w tym mBank (1 proc.), Pekao (0,88 proc.) oraz PKO BP (0,24 proc.). Notowania Aliora i dawnego Santanderaa od niedawna Erste Group – spadły kolejno o 1 proc. i 0,55 proc.

Wśród spadkowiczów znalazły się też Żabka (-2,88 proc.), Budimex (-1,50 proc.), Pepco (-0,65 proc.), PGE (-0,44 proc.) czy Allegro (-0,30 proc.). W pozostałych przypadkach wzrosty kursów akcji wahały się od 0,26 proc. w przypadku KGHM, do 1,66 proc. w przypadku Dino.

Główne wnioski

  1. Piątkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczne wzrosty główny indeksów. Wartość WIG na koniec handlu wyniosła 125 213,96 pkt.
  2. Najmocniejszy spadek notowań zaliczyły akcje CD Projekt Red. Polskiemu twórcy gier, podobnie jak całej branży, ciąży projekt Google o nazwie Genie, który wykorzystuje AI do tworzenia wirtualnych światów.
  3. Największym zaskoczeń, a także liderem wzrostów piątkowego handlu była Grupa CCC. Spółka próbuje przełamać serię spadków wartości akcji, która trwa od połowy stycznia.