11.02.2026 14:39

Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej program SAFE

Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE – podał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rada Ministrów zajmowała się projektem ustawy w środę 11 lutego.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że dla Polski program SAGE oznacza blisko 44 mld euro na modernizację armii i polski przemysł obronny.

„SAFE to dodatkowy instrument – nie zastępuje Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Co ważne, finansowanie nie będzie obciążało budżetu MON" – podał minister. W drugim wpisie na temat decyzji rządu szef MON napisał:

„Rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE. Wbrew wszystkim, którzy źle życzyli Polsce, udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu” – napisał szef MON.

„Teraz czas na sprawne prace w Sejmie i podpis Prezydenta. Nie oglądamy się na polityczne złośliwości" – napisał szef resortu obrony.

SAFE tematem Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Program SAFE w skali UE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Polska jest największym beneficjentem programu.

Kwestia przystąpienia Polski do programu będzie jednym z tematów środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN).

Polecamy: SAFE czyli co? Dodatkowe pieniądze na zakupy obronne. Na początku zyska polski przemysł

W wystąpieniu przed posiedzeniem RBN prezydent Karol Nawrocki wskazywał, że należy sprawdzić, czy program „w sposób rzeczywisty" będzie służył wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski oraz zapewnić odpowiedni nadzór nad realizacją programu.

Prezydent zapowiedział, że zaproponuje konkretne zapisy w projekcie ustawy dotyczącym SAFE.

Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE – podał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Fot. PAP/Radek Pietruszka
