Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.02.2026
NEWSROOM XYZ
21.02.2026 11:17

Rząd rozważa usunięcie byłego księcia Andrzeja z linii sukcesji do brytyjskiego tronu

Brytyjski rząd analizuje możliwość zmiany prawa, która pozbawiłaby Andrew Mountbatten-Windsora miejsca w kolejce do tronu. Decyzja ma związek z prowadzonym śledztwem i rosnącą presją polityczną.

Oznaczałoby to, że brat króla nie mógłby nigdy objąć korony.

Minister obrony Luke Pollard powiedział w BBC, że taki krok byłby „właściwą decyzją”, niezależnie od wyniku policyjnego dochodzenia. Podkreślił, że rząd współpracuje w tej sprawie z pałacem Buckingham. Zaznaczył jednak, że ewentualne zmiany powinny nastąpić dopiero po zakończeniu śledztwa.

Obecnie były książę Andrzej pozostaje ósmy w kolejce do tronu, mimo że w październiku ubiegłego roku został pozbawiony tytułów, w tym określenia „książę”, w związku z kontrowersjami wokół jego relacji z Jeffrey Epstein.

Zatrzymanie byłego księcia

W czwartek 19 lutego Andrzej został zwolniony po 11 godzinach od zatrzymania. Policja podejrzewa go o nadużycie stanowiska publicznego. Andrzej konsekwentnie zaprzecza wszelkim zarzutom.

Funkcjonariusze z Thames Valley Police przeszukiwali Royal Lodge, rezydencję w Windsorze, w której mieszkał przez wiele lat. Według doniesień przeszukania mogą potrwać do poniedziałku.

Polityczne reakcje w Wielkiej Brytanii

Propozycja rządu pojawiła się po sygnałach poparcia ze strony części opozycji, w tym Liberalnych Demokratów oraz Szkockiej Partii Narodowej.

Jednak nie wszyscy parlamentarzyści Partii Pracy są przekonani, że zmiana prawa jest konieczna. Wskazują, że prawdopodobieństwo objęcia tronu przez byłego księcia jest skrajnie niskie.

Jeszcze w październiku Downing Street zapewniało, że nie planuje zmian w przepisach dotyczących sukcesji.

Pałac Buckingham nie skomentował publicznie planów rządu.

Od lewej Melania Trump, książę Andrzej, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein na przyjęciu w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago
Na zdjęciu z 2000 roku od lewej Melania Trump, książę Andrzej, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein na przyjęciu w rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. Fot. Davidoff Studios/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Technologia
Zuckerberg zmienia zdanie w kwestii cenzury? Meta nadal współpracuje z factcheckerami w Europie
Przed rokiem Meta zapowiadała rezygnację ze współpracy z factcheckerami. Dziś informuje nas, że nie ma żadnych konkretnych planów zakończenia programu weryfikowania informacji w Polsce oraz na innych rynkach europejskich.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Kruk nurkuje, KGHM liderem wzrostów. Dzień na GPW 20 lutego 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła lekkie pogorszenie nastrojów na GPW, napędzane przez geopolitykę. Odczuły to wszystkie główne indeksy, kończąc tydzień na czerwono. Po publikacji wyników mocno spadły notowania Kruka. Liderem wzrostów na WIG20 zostało KGHM, wyprzedzając na ostatniej prostej Budimex.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rafał Brzoska: Potrzebujemy taniej energii, AI, robotyzacji i resetu w relacjach UE-USA (WYWIAD)
Europa stoi dziś pod ścianą: droższa energia niż w Azji, brak spójnej strategii dla AI i rosnące zapóźnienie w robotyzacji wobec Chin. Dochodzą napięcia z USA i pytanie, czy bez resetu relacji transatlantyckich Europa utrzyma globalną pozycję. O potrzebie taniej energii, wspólnej polityki AI, deregulacji i roli Polski rozmawiamy w Brukseli z Rafałem Brzoską, założycielem Integer Capital Group/InPost.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026