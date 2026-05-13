Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 13:49

Polska firma przegrała w sądzie UE. Nie może korzystać z nazwy „Obelix"

Sąd UE w środę unieważnił znak towarowy „Obelix” zarejestrowany na wniosek polskiej firmy zajmującej się uzbrojeniem Works 11. Według sądu przy rejestracji znaku unijny urząd nie dokonał oceny renomy popularnego francuskiego komiksu o Asteriksie i Obeliksie.

Decyzję o zarejestrowaniu znaku towarowego „Obelix” wydał w 2022 r. Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Znak został zarejestrowany na rzecz polskiego producenta uzbrojenia dla produktów związanych z bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi.

Nie spodobało się to francuskiemu wydawcy serii komiksów „Asterix i Obelix”, dla którego rejestracja znaku na rzecz polskiej firmy naruszała renomę popularnych bohaterów. Wydawnictwo Editions Albert Rene najpierw złożyło zażalenie do EUIPO, a po odrzuceniu wniosku przez urząd zaskarżyło decyzję do Sądu UE, wnosząc o jej unieważnienie.

Sąd UE przyznał w środę rację francuskiemu wydawcy. Uznał, że rejestrując znak towarowy na rzecz firmy Works 11, EUIPO nie dokonało właściwej oceny renomy znaku towarowego, jakim był wcześniej „Obelix”.

Przeczytaj również: Grupa Niewiadów z ważną umową z Northrop Grumman. Polska amunicja trafi do całej Europy

Według sędziów unijny urząd nie wziął pod uwagę przykładów różnych towarów, w odniesieniu do których wyraz „Obelix” pojawiał się wraz z symbolem przedstawiającym literę R w kółku, wskazującym, że chodzi o zarejestrowany znak towarowy.

Zdaniem Sądu UE fakt, że Obelix jest zazwyczaj używany w połączeniu z Asteriksem, nie oznacza, że sam Obelix nie jest postrzegany w sposób zindywidualizowany jako odrębny znak towarowy, który mógł uzyskać renomę. Polska firma może wnieść odwołanie do Sądu UE.

Źródło: PAP

Flaga Unii Europejskiej
Sąd UE uznał, że polska firma zbrojeniowa Works 11 nie może korzystać ze znaku towarowego "Obelix". Fot. Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Wyniki InPost za pierwszy kwartał 2026 r. Brzoska: Polska była, jest i będzie najważniejszym rynkiem
InPost zwiększył przychody o ponad 30 proc. r/r i obsłużył znacznie więcej przesyłek niż rok wcześniej. Najmocniej rosną rynki zagraniczne, zwłaszcza Wielka Brytania i Irlandia, ale spółka podkreśla,…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Morskie farmy wiatrowe potrzebują ochrony. Trwa dyskusja o podziale obowiązków i kosztów
Bezpieczeństwo fizyczne morskich farm wiatrowych powinno być uwzględniane już na wczesnym etapie projektowania – apeluje organizacja WindEurope. Zagrożenia widzi też polski operator sieci. Na jego…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Dan Ives odważnie o Apple. „Wycena może wzrosnąć o bilion dolarów”
O sukcesach i porażkach Tima Cooka, oczekiwaniach wobec Johna Ternusa oraz kluczowych kierunkach rozwoju Apple – mówi Dan Ives, jeden z najbardziej znanych analityków na Wall Street.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z podwyżkami cen po podpisaniu umowy. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania
Rząd planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę kupujących i rozbudować Portal DOM.
12.05.2026