Polska firma przegrała w sądzie UE. Nie może korzystać z nazwy „Obelix"

Sąd UE w środę unieważnił znak towarowy „Obelix” zarejestrowany na wniosek polskiej firmy zajmującej się uzbrojeniem Works 11. Według sądu przy rejestracji znaku unijny urząd nie dokonał oceny renomy popularnego francuskiego komiksu o Asteriksie i Obeliksie.

Decyzję o zarejestrowaniu znaku towarowego „Obelix” wydał w 2022 r. Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Znak został zarejestrowany na rzecz polskiego producenta uzbrojenia dla produktów związanych z bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi.

Nie spodobało się to francuskiemu wydawcy serii komiksów „Asterix i Obelix”, dla którego rejestracja znaku na rzecz polskiej firmy naruszała renomę popularnych bohaterów. Wydawnictwo Editions Albert Rene najpierw złożyło zażalenie do EUIPO, a po odrzuceniu wniosku przez urząd zaskarżyło decyzję do Sądu UE, wnosząc o jej unieważnienie.

Sąd UE przyznał w środę rację francuskiemu wydawcy. Uznał, że rejestrując znak towarowy na rzecz firmy Works 11, EUIPO nie dokonało właściwej oceny renomy znaku towarowego, jakim był wcześniej „Obelix”.

Przeczytaj również: Grupa Niewiadów z ważną umową z Northrop Grumman. Polska amunicja trafi do całej Europy

Według sędziów unijny urząd nie wziął pod uwagę przykładów różnych towarów, w odniesieniu do których wyraz „Obelix” pojawiał się wraz z symbolem przedstawiającym literę R w kółku, wskazującym, że chodzi o zarejestrowany znak towarowy.

Zdaniem Sądu UE fakt, że Obelix jest zazwyczaj używany w połączeniu z Asteriksem, nie oznacza, że sam Obelix nie jest postrzegany w sposób zindywidualizowany jako odrębny znak towarowy, który mógł uzyskać renomę. Polska firma może wnieść odwołanie do Sądu UE.

Źródło: PAP