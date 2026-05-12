Sąd zawiesza spór o blok węglowy w Puławach między Azotami a Polimeksem

Sąd zawiesza spór o blok węglowy w Puławach. Eskalacja wieloletniego konfliktu między Grupą Azoty Puławy a wykonawcą inwestycji trafia do mediacji i oczekuje na rozstrzygnięcie równoległych postępowań. Spór dotyczy kontraktu wartego ponad miliard złotych i opóźnień sięgających niemal dwóch lat.

Sąd Okręgowy w Lublinie zdecydował o zawieszeniu postępowania przeciwko Grupie Azoty Puławy w sprawie pozwu złożonego przez wykonawcę budowy bloku węglowego. Chodzi o spór dotyczący inwestycji realizowanej przez spółkę oraz konsorcjum wykonawcze.

Konflikt dotyczy kontraktu na budowę bloku węglowego BW100, zawartego w 2019 roku pomiędzy Grupa Azoty Puławy a wykonawcą. Pierwotnie zakładano, że inwestycja zostanie zakończona w 2022 roku.

Postępowanie zawieszone przez sąd zostało wszczęte w styczniu 2025 roku z powództwa wykonawcy, czyli Polimex Mostostal. Sąd uzależnił jego dalszy bieg od zakończenia wcześniejszego procesu między stronami.

W grudniu 2024 roku to Grupa Azoty Puławy złożyła pozew przeciwko wykonawcy, domagając się blisko 250 mln zł kar umownych za opóźnienia w realizacji inwestycji.

W kwietniu 2026 roku Sąd Okręgowy w Lublinie skierował sprawę do mediacji. Strony mają wskazać mediatora, a właściwą instytucją ma być Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z udziału Skarbu Państwa w spółce.

Spór dotyczy jednej z największych inwestycji energetycznych Azotów Puławy. Na moment odstąpienia od kontraktu w styczniu 2025 roku opóźnienie wynosiło 593 dni, a podczas rozruchu bloku występowały awarie i problemy z osiąganiem parametrów gwarantowanych.

W styczniu 2025 r. Grupa Azoty Puławy wypowiedziała kontrakt w części niezrealizowanej i zażądała ponad 239 mln zł kary umownej. Polimex Mostostal uznał to za bezskuteczne, twierdząc, że wcześniej sam odstąpił od umowy z winy zamawiającego, i zażądał zapłaty ponad 189 mln zł.

Inwestycja obejmowała budowę bloku o mocy 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła, który miał zastąpić dwa stare bloki z lat 60. Wartość kontraktu wynosiła 1,16 mld zł netto, a całkowity budżet projektu 1,2 mld zł netto. Termin oddania przypadał na trzeci kwartał 2022 roku.

Prezes zarządu Grupa Azoty i Grupy Azoty Puławy Marcin Celejewski podkreślił, że spółka poniosła znaczące nakłady inwestycyjne. Wyraził też nadzieję, że mediacje pozwolą wypracować rozwiązanie akceptowalne dla obu stron, kończąc wieloletni spór wokół projektu.

Źródło: PAP