Saule chce ochrony ABW. "Wykryliśmy sytuacje posiadające znamiona działań obcych służb"

Zarząd Saule Technologies złożył do ABW wniosek o objęcie osłoną kontrwywiadowczą spółki. Zapewnia o wykryciu próby nieautoryzowanego transferu technologii rowskitowych ogniw fotowoltaicznych, a także o przejęciu tożsamości cyfrowej Olgi Malinkiewicz, wynalazczyni technologii.

"Zarząd Saule Technologies [....] złożył do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego formalny wniosek o natychmiastowe objęcie ścisłą osłoną kontrwywiadowczą Spółki oraz jej spółki zależnej Saule S.A." - czytamy w komunikacie.

Według zarządu „wiosną 2025 r. doszło do ukrytej przed największymi inwestorami próby zaoferowania technologii perowskitowej podmiotom zagranicznym z jawnym zamiarem pominięcia i wyeliminowania obecnych inwestorów”. Osoba z otoczenia Olgi Malinkiewicz, wynalazczyni technologii perowskitów, miała uwiarygadniać się dużymi wpływami i wymuszać na rozmówcach prowadzenie negocjacji przez szyfrowane komunikatory. „Dzięki lojalności zagranicznych kontrahentów inwestorów ta operacja została zablokowana” – zapewnia zarząd.

Zarząd uważa też, że wynalazczyni perowskitów i założycielka Saule Olga Malinkiewicz została odcięta od współpracowników, a jej media społecznościowe – przejęte przez osoby trzecie. „W ocenie Zarządu Spółki jest wysoce prawdopodobne, że padła ona ofiarą głębokiej manipulacji i pozbawienia swobody decyzyjnej” – czytamy.

Zarząd poinformował, że przekazał służbom dowody w sprawie.

Firmę Saule założyła Olga Malinkiewicz, która wynalazła też perowskitowskie ogniwa fotowoltaiczne. W maju 2025 r. rada nadzorcza Saule Technologies odwołała ją zarządu. Sama badawczyni twierdzi, że inwestorzy Columbus Energy i DC24 działają na szkodę spółki i dokonali wrogiego przejęcia.

Nowy zarząd, w którym kontrolę przejęły właśnie Columbus Energy i DC24, stwierdził, że Malinkiewicz wprowadzała w błąd akcjonariuszy spółki i inwestorów, a technologia perowskitów jest na dużo wcześniejszym etapie zaawansowania i potrzebuje znacznie więcej pieniędzy na rozwój, niż deklarowała.