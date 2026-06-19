Sejm przyjął ustawę o wynagrodzeniach medyków

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

Nowe przepisy zakładają powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu, co rozszerzy zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Za przyjęciem ustawy głosowało 253 posłów, przeciw nie był nikt, a 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowymi regulacjami informacje przekazywane przez podmioty lecznicze do AOTMiT nie będą już anonimizowane. Obecnie Agencja zbiera dane o wynagrodzeniach, jednak nie może przypisać zarobków uzyskiwanych z różnych form zatrudnienia lub w różnych placówkach do jednej osoby. W praktyce oznacza to, że resort zdrowia nie dysponuje pełnymi informacjami o dochodach lekarzy pracujących równocześnie w kilku podmiotach lub łączących etat z kontraktem.

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Zgromadzone dane mają służyć przede wszystkim pracom analitycznym prowadzonym przez AOTMiT. Dzięki identyfikacji pracowników medycznych za pomocą numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu możliwe będzie dokładniejsze monitorowanie poziomu wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia.

Uchwalona nowelizacja była projektem rządowym, który Rada Ministrów przyjęła we wtorek. Impulsem do przyspieszenia prac nad ustawą była opisana przez portal Zero.pl sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który miał zarobić 1,6 mln zł w 2025 r. Medyk był jednocześnie radnym wybranym z list Koalicji Obywatelskiej i w poniedziałek przestał być członkiem partii.

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Źródło: PAP