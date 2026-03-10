Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
10.03.2026 18:43

Sieć Badawcza Łukasiewicz startuje z programem kosmicznym wartym 2,4 mld zł

We wtorek w Warszawie zainaugurowano Program Badań Kosmicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz, który ma potrwać do 2035 roku. Program konsoliduje zasoby 22 instytutów i zakłada realizację kilkudziesięciu projektów w sektorze kosmicznym.

We wtorek w Warszawie odbyła się inauguracja Programu Badań Kosmicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz, który będzie realizowany pod kierunkiem Instytutu Lotnictwa (Łukasiewicz – ILOT). Program łączy zasoby 22 instytutów i jest planowany na najbliższe dziesięć lat z szacowanymi nakładami w wysokości około 2,4 mld zł.

Program będzie obejmował kilkadziesiąt projektów badawczych do 2035 roku, koncentrujących się na trzech głównych obszarach: rozwijaniu platform satelitarnych, technologiach wynoszenia ich na orbitę oraz pracach nad ładunkami użytecznymi, czyli aparaturą badawczą i innym oprzyrządowaniem kosmicznym.

Finansowanie programu będzie pochodziło ze środków własnych Sieci, funduszy na obronność i rozwój technologii kosmicznych, a także dzięki współpracy z sektorem prywatnym. Program ma oferować usługi zarówno polskim, jak i międzynarodowym klientom, a podejście dual use umożliwi wykorzystanie technologii cywilnych w obronności.

Koordynatorem programu został dr inż. Adam Okniński z Łukasiewicz – ILOT, który podczas inauguracji podkreślił znaczenie programu dla rozwoju technologii kwantowych, big data i sztucznej inteligencji. Podkreślił też konieczność ścisłej współpracy z administracją publiczną i krajowymi partnerami przemysłowymi, co ma zwiększyć autonomię i bezpieczeństwo Polski w kosmosie.

Polscy inżynierowie mają już doświadczenie w projektach kosmicznych, w tym współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, przy ponad 50 realizowanych projektach. W ciągu najbliższych dwóch lat na orbitę trafi satelita SPARK, opracowany wspólnie przez grupę instytutów Sieci. Minister nauki Marcin Kulasek oraz dyrektor Łukasiewicz – ILOT dr hab. inż. Cezary Szczepański podkreślili, że program daje Polsce szansę na pozycję lidera w serwisowaniu satelitów, rozwoju ekologicznych napędów oraz technologii cyfrowych w europejskim sektorze kosmicznym.

Źródło: PAP

Polski satelita SPARK Sieci Badawczej Łukasiewicz
Za dwa lata na orbitę trafi polski nanosatelita SPARK Sieci Badawczej Łukasiewicz. Będzie realizował cele naukowe i technologiczne. Fot. materiały prasowe, Sieć Badawcza Łukasiewicz
