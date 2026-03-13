Sky News: Wyścigi F1 w Arabii Saudyjskiej i Bahrajnie odwołane

Sky News poinformowało, że zaplanowane na kwiecień wyścigi w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej nie odbędą się. To konsekwencja konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Informację potwierdziły media w Hiszpanii oraz we Włoszech. Brakuje jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony organizatorów wyścigów i FIA.

Oba wydarzenia miały być czwartą i piątą rundą sezonu. Zawody w Bahrajnie zaplanowano na 12 kwietnia. Natomiast wyścig w Arabii Saudyjskiej miał odbyć się tydzień później, 19 kwietnia.

Odwołanie wyścigów oznacza zmiany w kalendarzu sezonu 2026. Liczba wyścig zmniejszy się do 22. Kwiecień będzie miesiącem bez rywalizacji w Formule 1. W najbliższą niedzielę kierowcy ścigają się w Chinach. Pod koniec marca wyścigi odbędą się w Japonii. Następna runda odbędzie się dopiero 3 maja w Miami w Stanach Zjednoczonych.

Sytuacja bezpieczeństwa wpływa na decyzje organizatorów

Grand Prix Bahrajnu rozgrywane jest na torze Sakhir od 2004 roku. W tym sezonie Formuła 1 przeprowadziła tam już dwie serie testów.

Pod koniec lutego firma Pirelli zrezygnowała jednak z planowanych dwudniowych testów opon. Producent tłumaczył decyzję pogarszającą się sytuacją międzynarodową oraz względami bezpieczeństwa.

Sytuacja w regionie wpływa również na inne serie wyścigowe. Z powodu napięć na Bliskim Wschodzie odwołano pierwszy wyścig sezonu długodystansowych mistrzostw świata WEC. Zawody miały odbyć się pod koniec marca w Katarze.

Problemy logistyczne już na początku sezonu

Do tej pory konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpływał bezpośrednio na wyścigi Formuły 1. Mimo napiętej sytuacji inauguracja sezonu w australijskim Melbourne w dniach 5-8 marca odbyła się zgodnie z planem. Organizatorzy musieli jednak zmierzyć się z problemami logistycznymi. Setki pracowników Formuły 1 zmieniły bowiem plany podróży. Powodem było czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad częścią Bliskiego Wschodu. Zespoły korzystały więc z alternatywnych tras lotów.