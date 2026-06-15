Spada liczba zadłużonych JDG. Rośnie jednak średnie zadłużenie

Spadła liczba zadłużonych jednoosobowych działalności gospodarczych – wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Jednocześnie rośnie jednak średnie zadłużenie i przybywa nieuregulowanych długów. Najgorzej jest w handlu, transporcie i budownictwie.

Z raportu wynika, że liczba zadłużonych firm spadła o 7,3 tysiące do 155,4 tys. Średnie zadłużenie poszło jednak w górę o 1,8 tys. zł do 35,7 tys. zł. Wzrosła też łączna suma nieuregulowanych zobowiązań – wynosi 5,55 mld zł.

Najbardziej zadłużone są JDG z handlu. Ich zadłużenie wynosi 1,43 mld zł. Mocno zadłużony jest także transport – 918,4 mln zł i budownictwo – 849,1 mln zł. Jeśli chodzi o podział na regiony, to największe długi mają firmy z Mazowsza (987,3 mln zł), Śląska (687,5 mln zł) oraz Wielkopolski (600,8 mln zł).

Na spłatę zadłużenia najbardziej czekają instytucje finansowe, jak banki, firmy leasingowe czy ubezpieczyciele. Ten dług sięga 4,1 mld zł. Przedsiębiorstwom budowlanym JDG są winne 183,3 mln zł, operatorom telekomunikacyjnym i telewizyjnym 159,5 mln zł, a dostawcom energii 148,3 mln zł.

KRD tłumaczy też, że JDG mają swoich wierzycieli, którzy są im winni 693,4 mln zł. 57 proc. tej kwoty stanowią długi spółek, 27 proc. inne JDG, a 16 proc. konsumenci.