Spada sprzedaż samochodów BYD na rynku chińskim. To już ósmy taki miesiąc z rzędu

To ósmy miesiąc z rzędu spadku sprzedaży samochodów elektrycznych i hybryd plug-in BYD. Jednocześnie jednak, mimo kłopotów na rynku chińskim, koncern pobił kolejny rekord eksportowy.

BYD podał, że w kwietniu 2026 r. dostarczył na rynek 314 tys. nowych elektryków i hybryd – to spadek o 15,7 proc. r/r. Jednocześnie jednak w porównaniu z marcem 2026 r. sprzedaż wzrosła o 6,2 proc.

Firma chwali się za to danymi eksportowymi. Chiński koncern sprzedał bowiem poza Chinami 135 tys. aut i jest to wzrost o 70 proc. r/r – wylicza CNBC. Zdaniem stacji to dowód zarówno na to, że firma polega coraz bardziej na zagranicznych rynkach, jak i na to, jak ostra jest konkurencja w Chinach.

Rośnie sprzedaż samochodów konkurencji

Firma zajmująca drugie miejsce na rynku – Leapmotor – zanotowała rekordowe dostawy swoich pojazdów. Dostarczyła bowiem w kwietniu na rynek 71,3 tys. samochodów, co oznacza wzrost o 73,9 proc. r/r. Z kolei Zeekr, czyli marka premium koncernu Geely, sprzedała aż o 131,6 proc. więcej samochodów (31,7 tys.) r/r.

Dobrze poradziły sobie też Xiaomi (ponad 30 tys. dostaw elektryków w kwietniu, wzrost r/r o 7,1 proc.) oraz Nio. Firma ta dostarczyła na rynek 29,3 tys. pojazdów elektrycznych, co stanowi wzrost o 22,8 proc. r/r.

Jedynie Xpeng poszedł w ślady BYD. Mimo kwietniowej premiery nowego SUV-a GX firma odnotowała mocne spadki sprzedaży. Dostarczyła na rynek 31 tys. pojazdów, co oznacza spadek o 11,5 proc. r/r.

BYD stawia na zagraniczną ekspansję

BYD nie koncentruje się jednak na rynku chińskim, bo podbija zagranicę. W 2025 r. pojazdy elektryczne tej marki stanowiły 70 proc. sprzedaży wszystkich elektryków w Meksyku i 75 proc. w Argentynie. Do tego nowe rejestracje w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wzrosły r/r w pierwszym kwartale 2026 r. o więcej niż 155 proc.

Chińska konkurencja jednak nie śpi i też planuje światową ekspansję. Leapmotor wykorzystuje do tego swoją współpracę ze Stellantis i siatkę ponad 800 punktów sprzedaży europejskiego koncernu. Z kolei Li Auto planuje wejście na rynki bliskowschodnie oraz do Kambodży, Laosu czy Mjanmy.