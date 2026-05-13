Specjalny egzamin i wydłużony czas pobytu w Polsce. MSWiA chce zaostrzyć kryteria przyznawania obywatelstwa

MSWiA przygotowuje nowe zasady przyznawania polskiego paszportu. Zdaniem resortu trzeba będzie spełnić rygorystyczne warunki. Ministerstwo chce, by kandydaci na obywateli spędzili w Polsce minimum osiem lat. Będą też musieli zdać egzamin państwowy.

Nowy model nadawania obywatelstwa ma zrezygnować z „automatyzmu". – Tym samym zabezpieczamy się przed błędami, które były popełniane w przeszłości przez inne państwa rozdające obywatelstwa – tłumaczy resort.

Po pierwsze, kandydat na obywatela musi spędzić legalnie w Polsce osiem lat. To oznacza trzy lata pobytu czasowego i pięć lat stałego. Ma to – zdaniem resortu – rzetelnie ocenić jego postawę. Po drugie, MSWiA zamierza wprowadzić egzamin państwowy. Będzie to test z historii i wartości konstytucyjnych. Kandydat ma też biegle znać język polski. Do tego będzie też wymagane tzw. potwierdzenie lojalności. – Obowiązek złożenia aktu lojalności oraz wymóg rezydencji podatkowej to gwarancja, że kandydat wiąże swój interes życiowy i ekonomiczny wyłącznie z Polską – tłumaczy resort.

Te zmiany mają zadbać o „bezpieczeństwo i spójność narodu". – Obywatelstwo będzie traktowane jako zasłużony przywilej, a nie formalny certyfikat – wyjaśnia MSWiA. – Proponowane przez rząd zmiany mają na celu podniesienie rangi polskiego obywatelstwa poprzez wprowadzenie jasnych kryteriów merytorycznych, które zapewnią, że osoby je otrzymujące będą w pełni zintegrowane ze wspólnotą narodową – dodaje resort.

Projekt zmian zgłosił także prezydent

We wrześniu do sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o obywatelstwie. Projekt ten przewiduje wydłużenie do dziesięciu lat minimalnego, nieprzerwanego pobytu w Polsce. Szef MSWiA Marcin Kierwiński tłumaczył, że w Polsce nie przyznaje się obywatelstwa po trzech latach, a prezydent został wprowadzony w błąd przez ministrów. Stwierdził także, że samo wydłużenie wymaganego czasu to „uproszczenie problemu".

Własny projekt mieli też posłowie PiS. Oprócz wydłużenia okresu pobytu do dziesięciu lat cudzoziemiec musiałby mieć też stały dochód. W przypadku małżeństw z Polakami wymagane byłoby sześć lat stałego pobytu. Ci, którzy staraliby się o paszport, musieliby też znać język polski przynajmniej na poziomie C1. W styczniu sejm odrzucił jednak ten projekt.

Ponad 16,6 tys. osób uzyskało polskie obywatelstwo w 2024 r.
MSWiA planuje zaostrzyć zasady przyznawania obywatelstwa.
