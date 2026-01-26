Spotkanie polskiego ministra spraw zagranicznych z szefem arabskiej dyplomacji. Powstanie rada koordynacyna

Szefowie MSZ Polski i Arabii Saudyjskiej, Radosław Sikorski i książę Faisal bin Farhan Al Saud, podpisali memorandum o stworzeniu polsko-saudyjskiej rady koordynacyjnej. Rozmawiali też m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz o wojnie Rosji z Ukrainą.

– Jesteśmy wdzięczni za wizytę pana ministra, za utrzymywanie relacji i za wsparcie humanitarne dla walczącej Ukrainy. Oczywiście wydarzenia na Bliskim Wschodzie, plany pokojowe, stabilizacja i odbudowa Gazy to bardzo ważne tematy naszej dyskusji – mówił Radosław Sikorski.

– Podpisane właśnie memorandum o ustanowieniu polsko-saudyjskiej rady koordynacyjnej stwarza możliwość stworzenia grup roboczych, które będą wdrażać poszczególne zakresy współpracy – dodał szef polskiej dyplomacji.

Obok memorandum obaj ministrowie podpisali też umowę o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych. – Mamy już bezpośrednie połączenia lotnicze, to powinno jeszcze bardziej udrożnić kontakty, a także turystykę – wyjaśnił Sikorski.

Książę Faisal bin Farhan Al Saud powiedział, że rozmowa z Radosławem Sikorskim była bardzo konstruktywna i dotyczyła m.in. spraw bilateralnych. Zaznaczył, że podpisane memorandum pozwoli poszerzyć współpracę w sprawach gospodarczych.

– Nasze relacje są bardzo dobre, ale cały czas w niektórych dziedzinach ta współpraca jest dość ograniczona. Myślę, że będzie to stała rada konsultacyjna, która będzie działać na rzecz poszerzenia współpracy gospodarczej i handlowej – wyjaśnił.

Był też zadowolony z rosnącego bilansu handlowego między Arabią Saudyjską i Polską. – Będziemy zacieśniać współpracę tak, aby odpowiadała ambicjom naszych zaprzyjaźnionych narodów. Arabia Saudyjska cieszy się, że na wielu forach regionalnych i międzynarodowych dobrze współpracujemy z Polską – stwierdził.

– Omówiliśmy z panem premierem szereg wspólnych spraw, również dotyczących Bliskiego Wschodu, Jemenu, Palestyny i regionu. Arabia Saudyjska wyraziła swoje stanowisko wobec ustanowienia dwóch niepodległych państw w konflikcie palestyńsko-izraelskim. Mamy nadzieję, że będziemy mogli współpracować dalej w dostarczaniu pomocy humanitarnej i że rychło nastanie tam pokój – podsumował.