Donald Tusk przyleciał do Armenii. Weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Premier Donald Tusk rozpoczął w niedzielę wizytę w Armenii. Weźmie tam udział w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Będzie także rozmawiał z prezydentem Ukrainy i premierem Kanady Markiem Carneyem.

Wizyta Donalda Tuska w Erywaniu będzie trwała dwa dni. Obok polskiego premiera na szczyt pod hasłem „Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie” zaproszenie otrzymało 48 szefów państw i rządów. Są to m.in. przywódcy Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP weźmie także udział kraj spoza Europy – Kanada.

Głównymi tematami szczytu będą bezpieczeństwo Europy oraz wzmacnianie odporności demokracji.

„Dzisiejszy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu powinien wysłać jasny sygnał, że więzi transatlantyckie i europejsko-amerykańska przyjaźń są naszą wspólną odpowiedzialnością i nie ma wobec tego żadnej alternatywy. Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Nasi sojusznicy zawsze mogą liczyć na Polskę” – napisał Donald Tusk na platformie X.

Donald Tusk spotka się na marginesie szczytu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Kanady Markiem Carneyem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

Europejska Wspólnota Polityczna to forum mające promować dialog i współpracę. Zainicjował je w 2022 r., po rosyjskiej agresji na Ukrainę, prezydent Francji Emmanuel Macron.

Tuż po szczycie EWP w Erywaniu odbędzie się pierwszy szczyt UE–Armenia.

Źródło: PAP