Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.05.2026
NEWSROOM XYZ
03.05.2026 16:49

Donald Tusk przyleciał do Armenii. Weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Premier Donald Tusk rozpoczął w niedzielę wizytę w Armenii. Weźmie tam udział w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Będzie także rozmawiał z prezydentem Ukrainy i premierem Kanady Markiem Carneyem.

Wizyta Donalda Tuska w Erywaniu będzie trwała dwa dni. Obok polskiego premiera na szczyt pod hasłem „Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie” zaproszenie otrzymało 48 szefów państw i rządów. Są to m.in. przywódcy Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP weźmie także udział kraj spoza Europy – Kanada.

Głównymi tematami szczytu będą bezpieczeństwo Europy oraz wzmacnianie odporności demokracji.

„Dzisiejszy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu powinien wysłać jasny sygnał, że więzi transatlantyckie i europejsko-amerykańska przyjaźń są naszą wspólną odpowiedzialnością i nie ma wobec tego żadnej alternatywy. Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Nasi sojusznicy zawsze mogą liczyć na Polskę” – napisał Donald Tusk na platformie X.

Donald Tusk spotka się na marginesie szczytu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Kanady Markiem Carneyem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

Europejska Wspólnota Polityczna to forum mające promować dialog i współpracę. Zainicjował je w 2022 r., po rosyjskiej agresji na Ukrainę, prezydent Francji Emmanuel Macron.

Tuż po szczycie EWP w Erywaniu odbędzie się pierwszy szczyt UE–Armenia.

Źródło: PAP

Kaukaz Południowy zyskuje na znaczeniu. jako alternatywny korytarz
Donald Tusk i Nikol Paszynian
Premier Donald Tusk przyleciał w niedzielę do Armenii.
Fot.PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Rosja offline, czyli jak Putin buduje cyfrowy mur berliński
Odcinanie mobilnego internetu stało się w Rosji zjawiskiem powszechnym. W sieci panoszy się cenzura. Rosjanie, aby jej unikać, jako komunikatorów używają m.in. aplikacji Apple Photos, a nawet...…
02.05.2026
Kategorie artykułu: Recenzja
iX3 to najnowszy elektryczny SUV BMW. Nie do końca wszystko wyszło, tak jak powinno
BMW przedstawia nowe, elektryczne iX3. Koncern chwali się szybkim ładowaniem i potężnym zasięgiem. Rzeczywistość jednak różni się od katalogu.
03.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Chiny przygotowują załogowe lądowanie na Księżycu. Czy mogą wygrać z USA?
Gra toczy się nie tylko o prymat na Srebrnym Globie, ale także o to, kto będzie dyktował reguły przyszłej eksploracji kosmosu.
02.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Topniejący PKB? Zmiana klimatu a przyszłość zimowej Austrii
Kurorty narciarskie od lat pozostają jednym z symboli Austrii i ważnym filarem jej gospodarki, który przyciąga zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych. Coraz wyraźniej widać jednak skutki…
01.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?
W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów, ale w kwestii samej infrastruktury z zazdrością możemy patrzeć w stronę Niemiec, Holandii, Belgii czy…
02.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czołem pracy! Dziś świętuje lewica, ale klasa ludowa już dawno ją porzuciła na rzecz prawicy. Dlaczego?
Tradycyjny sojusz ruchu robotniczego z partiami lewicowymi osłabł. Prawica przejęła elektorat ludowy w wielu państwach zachodnich, ale też w Polsce. Dlaczego to prawica dzisiaj jest bardziej…
01.05.2026