Spotkanie wysłanników Putina i Trumpa. Rosjanie nie ujawnili szczegółów rozmowy

Po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim na szczycie w Davos wysłannicy prezydenta USA polecieli do Moskwy, by rozmawiać z przedstawicielami Władimira Putina. Ani Jurij Uszakow, ani Kirył Dmitrijew nie chcieli jednak ujawnić szczegółów negocjacji. Zapowiedzieli jedynie, że rozmowy będą kontynuowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zarówno Dmitrijew, jak i Uszakow stwierdzili, że spotkanie było konstruktywne i ważne. Przez kolejne dwa dni w Abu Zabi mają toczyć się rozmowy równolegle między Ukrainą, Rosją i USA. Dodatkowo Rosjanie mają spotkać się ze Steve’em Witkoffem, by rozmawiać na tematy gospodarcze.

Steve Witkoff i Jared Kushner polecieli do Moskwy bezpośrednio ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W czwartek Donald Trump spotkał się tam z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy ocenił rozmowę jako dobrą, owocną i merytoryczną. Z kolei amerykański przywódca stwierdził, że zarówno Rosja, jak i Ukraina idą na ustępstwa, by zakończyć wojnę.

W połowie listopada 2025 Donald Trump przedstawił plan zakończenia wojny. Zakładał on pozostawienie Krymu i Donbasu w rękach rosyjskich. Ukraina miałaby także zredukować armię do 600 tys. żołnierzy oraz zrezygnować z wejścia do NATO.

Plan ten skrytykowała większość państw Unii Europejskiej. Uznały one, że zakłada on zbyt daleko idące ustępstwa wobec agresora. Kraje UE domagają się m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, udzielonych przez UE i USA, a także najpierw zawarcia rozejmu, a dopiero potem prowadzenia właściwych negocjacji pokojowych.

W ciągu ostatnich tygodni, podczas surowej zimy, Rosja wzięła na cel infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Tylko w samym Kijowie, przy temperaturze minus 17 stopni Celsjusza, bez ciepła pozostaje kilka tysięcy budynków.