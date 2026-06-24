Stopa bezrobocia w maju 2026 r. w dół. Jest odczyt GUS
Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. wobec 6 proc. miesiąc wcześniej – podał GUS.
Majowy odczyt GUS jest zgodny z wcześniejszym szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 915,9 tys. wobec 934,3 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 81,6 tys. wobec 89,3 tys. poprzednio.
Według prognoz ministerstwa kolejne miesiące powinny przynosić dalszy spadek bezrobocia ze względu na sprzyjające perspektywy wzrostu gospodarczego.
Jak zauważyło ministerstwo, według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3 proc. To drugi najlepszy wynik w Unii Europejskiej – niższy odnotowano jedynie w Bułgarii. Średnia unijna jest natomiast dwukrotnie wyższa i wynosi 6 proc.
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Źródło: PAP, XYZ