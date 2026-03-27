Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
27.03.2026 13:57

Straty Deutsche Bahn rosną. Lata problemów dla pasażerów

Niemiecki państwowy przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn zanotował w 2025 roku wyraźnie wyższe straty niż rok wcześniej. Władze spółki ostrzegają, że problemy z jakością usług potrwają jeszcze przez wiele lat.

Niemiecki operator kolejowy poinformował w piątek, że jego strata netto wyniosła 2,3 mld euro w 2025 roku, wobec 1,8 mld euro rok wcześniej. Na wynik negatywnie wpłynął przede wszystkim odpis o wartości 1,4 mld euro dotyczący segmentu połączeń dalekobieżnych, DB Fernverkehr.

Prezes spółki Evelyn Palla wyjaśniła podczas konferencji prasowej, że decyzja o odpisie wynika z pogarszających się prognoz dotyczących jakości usług. Jak zaznaczyła, prognozy przychodów zostały skorygowane w oparciu o rzeczywisty stan infrastruktury, który „pozostaje niewystarczający”.

Problemy przewoźnika od lat budzą krytykę w Niemczech, a w 2024 roku zyskały rozgłos także za granicą podczas piłkarskich mistrzostw Europy. Wówczas kibice i zawodnicy docierali na mecze z wielogodzinnymi opóźnieniami. W 2025 roku blisko 40 proc. pociągów dalekobieżnych przyjeżdżało niepunktualnie, przy czym statystyki te nie obejmują odwołanych kursów.

Rząd Niemiec zapowiedział przeznaczenie miliardów euro na modernizację sieci kolejowej, jednak poprawa ma nastąpić później, niż pierwotnie zakładano. Minister transportu Patrick Schnieder przesunął cel osiągnięcia 70 proc. punktualności pociągów dalekobieżnych z 2026 na 2029 rok.

Zdaniem władz spółki poprawa sytuacji będzie długotrwała. Palla oceniła, że przywrócenie niemieckiej kolei do dobrej kondycji zajmie co najmniej 10 lat. Jednocześnie spółka pozostaje pod presją poprawy rentowności, mimo że jest w całości własnością państwa.

Dodatkowym obciążeniem jest sytuacja segmentu towarowego DB Cargo, który generuje straty i jest objęty dochodzeniem UE w sprawie pomocy publicznej. W lutym spółka zapowiedziała redukcję około 6 tys. miejsc pracy w Niemczech, czyli połowy krajowego zatrudnienia w tym obszarze. Jednocześnie, po wyłączeniu jednorazowego odpisu, zysk operacyjny grupy wzrósł o ponad 600 mln euro do 297 mln euro, po stracie operacyjnej rok wcześniej.

Źródło: AFP

Fot. KreativMedia Press/NurPhoto via Getty Images
