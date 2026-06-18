Sylwia Gregorczyk-Abram kandydatką KO na stanowisko RPO. Partia zbiera podpisy pod listą poparcia

Klub KO zaczął zbierać podpisy pod listą poparcia kandydatury mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński wysłał, jak informował TVN24, SMS o podpisywanie się pod tą listą. „Proszę o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłożoną w pok. 109" – głosiła treść wiadomości.

W czwartek plan ten potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. – To jest bardzo dobra kandydatura – dodał polityk. Przypomniał choćby, że oferowała ona wsparcie prawne uczestnikom demonstracji, jak choćby podczas Strajku Kobiet. – Moim zdaniem to jest podstawowe zadanie RPO: bronić praworządności, stać zawsze po stronie obywateli. Jeżeli ktoś nadużywa władzy, to RPO jest po to, żeby stać po jego stronie – wyjaśniał.

Sylwia Gregorczyk-Abram to współzałożycielka Wolnych Sądów, Komitetu Obrony Sprawiedliwości i członkini zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 r. została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015–2023, która działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

23 lipca kończy się bowiem kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. Objął on urząd w 2021 r. Z kolei termin zgłaszania kandydatur na jego następcę mija 23 czerwca. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo 35 posłów. Ta sama osoba może pełnić ten urząd jedynie przez dwie kadencje.