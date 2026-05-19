Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 17:46

Szef MON: żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojskowych USA w Polsce nie zapadła

Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła – oświadczył wicepremier, szef MON Władysław Kamysz po wtorkowej rozmowie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

„Zakończyłem rozmowę z Petem Hegsethem. Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski” – napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X. Jak podkreślił, relacje wojskowe pomiędzy oboma państwami są silne i zostały jednoznacznie potwierdzone.

„Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone” – dodał szef MON.

Wicepremier wskazał, że obecnie trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie.  „Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Decyzje, które są podejmowane nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie” – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Przeczytaj również: Mniej żołnierzy USA w Polsce. Co z naszym bezpieczeństwem?

Dodał także, że umówił się z szefem Pentagonu na „dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce”.

Rozmowa obu polityków jest pokłosiem medialnych doniesień z ubiegłego tygodnia. Jak informowały m.in. Reuters oraz CNN, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia około 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Jak podkreśliło w odpowiedzi na te informacje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, doniesienia o wstrzymaniu rotacji nie oznaczają zmniejszenia liczebności wojsk USA w naszym kraju.

Źródło: PAP, XYZ

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. (Fot. PAP/Paweł Supernak)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska potrzebna Węgrom. Na co liczy Péter Magyar?
Nie bez powodu Polska jest pierwszym krajem, który Péter Magyar odwiedza jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu liczy nie tylko na wymianę doświadczeń.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Gucci, Louis Vuitton i Hermès na wyprzedaży. Luksus w kryzysie
Producenci dóbr luksusowych przeżywają trudne chwile. Ten rok miał być dla nich czasem odbudowy. Ostatecznie stał się czasem załamania. Mimo delikatnego odbicia notowania są na wyjątkowo niskim…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma w sercu projektu big techów. RedStone obsłuży płatności przyszłości, także między agentami AI
Polski RedStone znalazł się w centrum jednego z najambitniejszych projektów płatniczych ostatnich lat. Projekt Tempo, rozwijany przez Stripe i Paradigm, zebrał setki milionów dolarów od gigantów…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Orbán podrzucił Magyarowi „kukułcze jajo”. To wielomiliardowe zobowiązania
Ustępujący węgierski rząd Fideszu rzutem na taśmę podpisał umowy, których realizacja spadnie na następców. To wieloletnie kontrakty na cyfryzację sił zbrojnych oraz druk podręczników. Kosztować będą…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeskie fundusze zakochały się w Polsce. Mankament? „Polskie banki wciąż odstają"
Polska to duży, atrakcyjny rynek i ma relatywnie proste procedury administracyjne. Jej słabością są wciąż gorsze warunki finansowania inwestycji. Czeski kapitał będzie jednak napływał tu coraz…
19.05.2026