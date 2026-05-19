Szef MON: żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojskowych USA w Polsce nie zapadła

Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła – oświadczył wicepremier, szef MON Władysław Kamysz po wtorkowej rozmowie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

„Zakończyłem rozmowę z Petem Hegsethem. Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski” – napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X. Jak podkreślił, relacje wojskowe pomiędzy oboma państwami są silne i zostały jednoznacznie potwierdzone.

„Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone” – dodał szef MON.

Wicepremier wskazał, że obecnie trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie. „Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Decyzje, które są podejmowane nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie” – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Dodał także, że umówił się z szefem Pentagonu na „dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce”.

— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 19, 2026

Rozmowa obu polityków jest pokłosiem medialnych doniesień z ubiegłego tygodnia. Jak informowały m.in. Reuters oraz CNN, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia około 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Jak podkreśliło w odpowiedzi na te informacje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, doniesienia o wstrzymaniu rotacji nie oznaczają zmniejszenia liczebności wojsk USA w naszym kraju.

Źródło: PAP, XYZ