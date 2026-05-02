Ta propozycja nie spodobała się Trumpowi. Iran zdradził szczegóły swojego planu pokojowego

Donald Trump uznał, że propozycja Iranu nie była „satysfakcjonująca". Tymczasem Teheran ujawnił, co przedstawiała najnowsza oferta.

Władze w Teheranie przekazały, że chciały gwarancji, że Izrael i USA znów nie uderzą na Iran. Do tego obie strony konfliktu miały znieść blokadę cieśniny Ormuz. Iran też oczekiwał zniesienia sankcji w zamian za zgodę na rozmowy o swoim programie atomowym.

Jednocześnie Waszyngton miałby uznać prawo Teheranu do wzbogacania uranu w celach pokojowych. Nawet jeśli Iran w ogóle by ten proces zawiesił – wyjaśnia Sky News.

Tymczasem władze USA wielokrotnie mówiły, że nie zakończą wojny bez umowy, która powstrzyma Iran przed zdobyciem broni atomowej. W 2018 r. Donald Trump wycofał jednak USA z porozumienia podpisanego przez Iran i Baracka Obamę. W ramach tej umowy Iran zgodził się na redukcję zapasów uranu o 98 proc. oraz wstrzymanie wzbogacania tego pierwiastka na poziomie o 3,67 proc. niższym od wymaganego do stworzenia bomby atomowej.

Wojna USA z Iranem trwa od 28 lutego. Wtedy to siły amerykańskie i izraelskie zaatakowały szyickie państwo. W nalotach zginął najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei, a stery przejął jego syn Modżtaba. Teheran odpowiedział atakami na infrastrukturę naftową państw Zatoki Perskiej, zamknął też cieśninę Ormuz, czyli jedyny morski szlak transportowy ropy i gazu oraz ich pochodnych. To wywołało międzynarodowy kryzys paliwowy i wywindowało ceny surowca na rynkach. W odpowiedzi USA wprowadziły własną blokadę irańskich portów oraz przejmują irańskie tankowce. Rozmowy pokojowe na razie utknęły w martwym punkcie.