Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.05.2026
NEWSROOM XYZ
02.05.2026 14:52

Ta propozycja nie spodobała się Trumpowi. Iran zdradził szczegóły swojego planu pokojowego

Donald Trump uznał, że propozycja Iranu nie była „satysfakcjonująca". Tymczasem Teheran ujawnił, co przedstawiała najnowsza oferta.

Władze w Teheranie przekazały, że chciały gwarancji, że Izrael i USA znów nie uderzą na Iran. Do tego obie strony konfliktu miały znieść blokadę cieśniny Ormuz. Iran też oczekiwał zniesienia sankcji w zamian za zgodę na rozmowy o swoim programie atomowym.

Jednocześnie Waszyngton miałby uznać prawo Teheranu do wzbogacania uranu w celach pokojowych. Nawet jeśli Iran w ogóle by ten proces zawiesił – wyjaśnia Sky News.

Tymczasem władze USA wielokrotnie mówiły, że nie zakończą wojny bez umowy, która powstrzyma Iran przed zdobyciem broni atomowej. W 2018 r. Donald Trump wycofał jednak USA z porozumienia podpisanego przez Iran i Baracka Obamę. W ramach tej umowy Iran zgodził się na redukcję zapasów uranu o 98 proc. oraz wstrzymanie wzbogacania tego pierwiastka na poziomie o 3,67 proc. niższym od wymaganego do stworzenia bomby atomowej.

Wojna USA z Iranem trwa od 28 lutego. Wtedy to siły amerykańskie i izraelskie zaatakowały szyickie państwo. W nalotach zginął najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei, a stery przejął jego syn Modżtaba. Teheran odpowiedział atakami na infrastrukturę naftową państw Zatoki Perskiej, zamknął też cieśninę Ormuz, czyli jedyny morski szlak transportowy ropy i gazu oraz ich pochodnych. To wywołało międzynarodowy kryzys paliwowy i wywindowało ceny surowca na rynkach. W odpowiedzi USA wprowadziły własną blokadę irańskich portów oraz przejmują irańskie tankowce. Rozmowy pokojowe na razie utknęły w martwym punkcie.

Bloomberg: pierwszy od początku wojny gazowiec pokonał cieśninę Ormuz
Cieśnina Ormuz
Iran opublikował szczegóły swojej najnowszej propozycji pokojowej. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Kosmiczne zarobki firm technologicznych. Gigantyczne inwestycje mogą przegrzać rynek
Cztery największe firmy technologiczne świata: Alphabet (Google), Microsoft, Meta i Amazon tylko w tym roku wydadzą ponad 700 mld dolarów na inwestycje. Drastycznie rosną ich przychody. Głównie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Francja ratuje 1 maja, ale w planach święto gender i kilka kolejnych wolnych dni
Po kłótni ze związkami zawodowymi i lewicą premier Sébastien Lecornu wycofał się z pomysłu likwidacji dnia wolnego w Święto Pracy. W parlamencie czeka projekt ustawy z siedmioma dodatkowymi dniami…
01.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Rosja offline, czyli jak Putin buduje cyfrowy mur berliński
Odcinanie mobilnego internetu stało się w Rosji zjawiskiem powszechnym. W sieci panoszy się cenzura. Rosjanie, aby jej unikać, jako komunikatorów używają m.in. aplikacji Apple Photos, a nawet...…
02.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska nowym silnikiem Erste. Sześć wykresów pokazujących efekty przejęcia
Czy polski sektor bankowy wciąż jest dla zagranicznych inwestorów ziemią obiecaną? Pierwsze wyniki Erste po przejęciu banku nad Wisłą sugerują, że to właśnie Polska jest najbardziej marżowym rynkiem,…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Local content zaczyna się w głowie. Czas na zmianę myślenia o gospodarce (DEBATA)
Przez lata polski rynek kształtowały najniższa cena i obawa przed kontrolami. Dziś, przy ogromnych inwestycjach, kluczowe staje się to, czy zbudujemy własne kompetencje, czy pozostaniemy zapleczem…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
7 wykresów i map: rodzinne ogródki działkowe w Polsce
Blisko 900 tys. działek w dwóch trzecich gmin i ponad 5 proc. powierzchni największych miast. Przedstawiamy dane na temat ogródków działkowych. Ile jest ogródków działkowych w Polsce i gdzie zajmują…
02.05.2026