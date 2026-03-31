Tauron z rekordowymi wynikami. Spółka wypłaci dywidendę

Tauron w 2025 r. zwiększył wynik EBITDA o 16 proc. rok do roku do 7,5 mld zł. Zysk netto wyniósł 3,3 mld zł – poinformowała spółka w komunikacie.

W 2024 r. grupa zanotowała 590 mln zł zysku netto.

Jeszcze przed publikacją wyników za 2025 r. zarząd grupy podał, że rekomenduje wypłatę dywidendy za 2025 r. w wysokości 20 gr za akcję, łącznie 350,5 mln zł. To pierwsza taka rekomendacja od 12 lat – podała spółka w komunikacie.

W 2025 r. wynik EBIT grupy wyniósł 5,1 mld zł, był więc o 92 proc. wyższy niż w 2024 r.

Przychody ze sprzedaży spadły o 3 proc. w ujęciu rocznym do 34,4 mld zł.

Marża EBITDA wyniosła 21,9 proc., o 3,6 pkt. proc. więcej niż w 2024 r.

Nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 5,6 mld zł.

„Za nami rok rekordowych wyników i konsekwentnego przyspieszenia. Skalujemy inwestycje, budując świat nowej energii, który służy zarówno naszym klientom, jak i akcjonariuszom, czego dowodem jest powrót do wypłaty dywidendy" – powiedział prezes Taurona Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie prasowym.

„Wyniki finansowe grupy za 2025 r. są na historycznie najwyższym poziomie. EBITDA wyniosła 7,5 mld zł i była o ponad 1 mld zł wyższa w porównaniu do 2024 r. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra, czego dowodem jest spadek wskaźnika dług netto/EBITDA oraz poprawa perspektywy ratingów spółki przez agencję Fitch ze stabilnej na pozytywną" – skomentował z kolei Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

„Równocześnie skutecznie realizujemy założenia strategii w zakresie pozyskiwanych preferencyjnych środków finansowych, czego dowodem jest fakt, iż udział tego typu finansowania wynosi już 18 proc. planowanych nakładów inwestycyjnych w całej perspektywie strategicznej, przy docelowym poziomie założonym do 2035 r. w wysokości 20–30 proc." – dodał Krzysztof Surma.