Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
31.03.2026 06:55

Tauron z rekordowymi wynikami. Spółka wypłaci dywidendę

Tauron w 2025 r. zwiększył wynik EBITDA o 16 proc. rok do roku do 7,5 mld zł. Zysk netto wyniósł 3,3 mld zł – poinformowała spółka w komunikacie.

W 2024 r. grupa zanotowała 590 mln zł zysku netto.

Jeszcze przed publikacją wyników za 2025 r. zarząd grupy podał, że rekomenduje wypłatę dywidendy za 2025 r. w wysokości 20 gr za akcję, łącznie 350,5 mln zł. To pierwsza taka rekomendacja od 12 lat – podała spółka w komunikacie.

W 2025 r. wynik EBIT grupy wyniósł 5,1 mld zł, był więc o 92 proc. wyższy niż w 2024 r.

Przychody ze sprzedaży spadły o 3 proc. w ujęciu rocznym do 34,4 mld zł.

Marża EBITDA wyniosła 21,9 proc., o 3,6 pkt. proc. więcej niż w 2024 r.

Nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 5,6 mld zł.

„Za nami rok rekordowych wyników i konsekwentnego przyspieszenia. Skalujemy inwestycje, budując świat nowej energii, który służy zarówno naszym klientom, jak i akcjonariuszom, czego dowodem jest powrót do wypłaty dywidendy" – powiedział prezes Taurona Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie prasowym.

„Wyniki finansowe grupy za 2025 r. są na historycznie najwyższym poziomie. EBITDA wyniosła 7,5 mld zł i była o ponad 1 mld zł wyższa w porównaniu do 2024 r. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra, czego dowodem jest spadek wskaźnika dług netto/EBITDA oraz poprawa perspektywy ratingów spółki przez agencję Fitch ze stabilnej na pozytywną" – skomentował z kolei Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

„Równocześnie skutecznie realizujemy założenia strategii w zakresie pozyskiwanych preferencyjnych środków finansowych, czego dowodem jest fakt, iż udział tego typu finansowania wynosi już 18 proc. planowanych nakładów inwestycyjnych w całej perspektywie strategicznej, przy docelowym poziomie założonym do 2035 r. w wysokości 20–30 proc." – dodał Krzysztof Surma.

Tauron w 2025 r. zwiększył wynik EBITDA o 16 proc. rok do roku do 7,5 mld zł. Zysk netto wyniósł 3,3 mld zł. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Spółki energetyczne ciągną giełdę w górę. Notowania GPW 30 marca 2027 r.
WIG20 i WIG zakończyły dzisiejszy dzień na plusie. To efekt dobrych notowań spółek surowcowych i energetycznych.
30.03.2026
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026
LPP buduje siłę na zaufaniu i ambicji. Marek Piechocki: Nie chcemy pracowników, którzy odmierzają czas z zegarkiem w ręku (WYWIAD)
Pierwszy firmowy kredyt zaciągnął na 120 tysięcy dolarów, ostatnio banki chciały pożyczyć 20 miliardów złotych. Choć zbudował jedną z najcenniejszych polskich firm, podkreśla: „Chciałbym pozostać skromny”. Co jego zdaniem stoi za sukcesem LPP i polskiej gospodarki? – Nam ciągle się chce, to nasza przewaga – podkreśla Marek Piechocki, twórca LPP.
30.03.2026
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Arcybiskup Sarah Mullally. Niezwykła historia pierwszej kobiety na czele Kościoła Anglii
Od naczelnej pielęgniarki kraju do pierwszej kobiety na tronie arcybiskupów Canterbury. Historyczny ingres nowej zwierzchniczki Kościoła Anglii przerywa 1400 lat męskiej dominacji. Ale Sarah Mullally nie ma zbyt wiele czasu na świętowanie: staje na czele instytucji głęboko podzielonej, mierzącej się z buntem konserwatystów i wstrząśniętej tuszowaniem wieloletnich nadużyć seksualnych wobec małoletnich.
28.03.2026