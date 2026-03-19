Trump grozi wysadzeniem złóż gazu w Iranie, jeśli kraj ponownie uderzy w infrastrukturę gazową Kataru

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę wieczorem, że jeśli Iran jeszcze raz uderzy w katarskie obiekty LNG, to USA wysadzą w powietrze całe irańskie złoże South Pars.

Iran zaatakował infrastrukturę w Katarze po tym, jak w irańskie złoże South Pars uderzył w środę Izrael. Trump podał, że USA nie wiedziały wcześniej, że Izrael planuje atak na South Pars. Dodał, że w atak nie był zaangażowany Katar. Trump zadeklarował także, że Izrael nie przeprowadzi kolejnych ataków na South Pars, „chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar".

„W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez nich, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział” – napisał Trump na platformie Truth Social.

Wcześniej tego dnia przedstawiciele władz amerykańskich, cytowani przez dziennik „Wall Street Journal”, powiedzieli, że Trump wydał zgodę na środowy izraelski atak na South Pars, ale nie chce więcej uderzeń na obiekty energetyczne w Iranie.

Iran zaatakował kluczową infrastrukturę LNG w Katarze

Iran przeprowadził w środę atak na instalację gazową Ras Laffan w Katarze. Po ataku wybuchł pożar. Władze Kataru podały, że udało się go opanować, ale spowodował on znaczne straty. Obiekt Ras Laffan, należący do QatarEnergy, dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG).

W czwartek minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Faisal bin Farhan powiedział, że jego kraj zastrzega sobie możliwość podjęcia działań militarnych wobec Iranu. W środę Iran przeprowadził atak w stolicy Arabii Saudyjskiej – Rijadzie. Irańskie rakiety balistyczne były przechwytywane przez pociski, wystrzeliwane z okolic hotelu w Rijadzie, w którym zebrali się ministrowie spraw zagranicznych kilkunastu krajów (w tym Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jordanii, Kataru i Syrii), aby omówić wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Arabia Saudyjska i Iran wznowiły stosunki dyplomatyczne w 2023 r. Farhan powiedział, że Rijad nadal preferuje drogę dyplomacji, ale „jeśli Iran nie zaprzestanie działań, prawie nic nie będzie w stanie odbudować zaufania”

Biały Dom ma rozważać wysłanie kolejnych żołnierzy na Bliski Wschód

Administracja Trumpa rozważa wysłanie tysięcy dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód – podała w środę agencja Reuters, powołując się na źródła. Wojsko przygotowuje warianty potencjalnej kolejnej fazy wojny z Iranem.

Jednym z rozważanych wariantów ma być zapewnienie bezpiecznej żeglugi tankowców przez cieśninę Ormuz. Według źródeł miałoby to być realizowane głównie za pomocą sił powietrznych i morskich. Zabezpieczenie cieśniny może też oznaczać wysłanie amerykańskich żołnierzy na linię brzegową Iranu.

Administracja omawia też możliwość wysłania sił lądowych na wyspę Chark, naftowy hub Iranu – wskazują źródła Reutersa.

Administracja omawiała też możliwość wysłania amerykańskich sił, by te przejęły irańskie zasoby wzbogaconego uranu – podało jedno ze źródeł.

Zdaniem rozmówców agencji, wysłanie sił lądowych USA do Iranu nie jest przesądzone.

Źródło: PAP