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NEWSROOM XYZ
23.06.2026 15:14

Trump: Iran zgodził się na inspekcje nuklearne. Pomimo protestów i fałszywych oświadczeń

Donald Trump napisał, że Iran zgodził się na inspekcje nuklearne inspektorów ONZ. Dlatego też zdecydował się całkowicie znieść amerykańską blokadę cieśniny Ormuz. Dodał też, że odblokowane pieniądze Iran wyda na żywność i lekarstwa w USA.

„Pomimo ich protestów i fałszywych oświadczeń, (...) Iran w pełni i całkowicie zgodził się na inspekcje nuklearne na najwyższym poziomie, trwające przez wiele lat (w nieskończoność!!!). To zagwarantuje »nuklearną uczciwość«" – napisał prezydent USA na swojej platformie Truth Social. Dodał, że bez tej zgody dalszych negocjacji by nie było.

„W oparciu o to i inne ważne ustępstwa Iranu, zgodziłem się zezwolić na pozostawienie cieśniny Ormuz OTWARTEJ, bez dalszej blokady morskiej. Jednak wszystkie okręty pozostają na miejscu, gdyby konieczne było ponowne wprowadzenie blokady, co wydaje się na tym etapie wysoce nieprawdopodobne" – dodał.

Chwalił się też, że w poniedziałek przez Ormuz przepłynęło 19 mln baryłek ropy, co uznał za „rekord". Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energetyczna wyjaśnia, że przed wojną dziennie przepływało przez cieśninę około 20 mln baryłek ropy.

Iran wyklucza inspekcje

Tymczasem Iran mówi zupełnie coś innego. Rzecznik MSZ Esmaeil Baghaei stwierdził, że Teheran nie wyda zgody inspektorom MAEA na inspekcję w zbombardowanych obiektach nuklearnych. – Strony porozumienia wstępnego (między USA i Iranem) dążą do wypełnienia wszystkich jego punktów, nim rozpoczną się rozmowy o kwestiach nuklearnych – wyjaśnił. Dodał, że irańska delegacja nie spotkała się w Szwajcarii z dyrektorem generalnym MAEA Rafaelem Grossim.

Zamrożone irańskie środki posłużą na zakup amerykańskich towarów

Jednocześnie zapewnił, że uwalniane fundusze Iranu, zamrożone przez sankcje, trafią do depozytu kontrolowanego przez Waszyngton. Potem posłużą do zakupu żywności i lekarstw wyłącznie z USA. „To są rzeczy, których Iran rozpaczliwie potrzebuje. To kryzys humanitarny i uważam, że trzeba pomóc TERAZ, zanim będzie za późno. Rozmowy idą dobrze!" – stwierdził.

Informacje o inspektorach MAEA podał w poniedziałek wiceprezydent USA J.D. Vance. On także wyjaśnił, że zarówno Katar, jak i zięć Trumpa – Jared Kushner – wpadli na pomysł, by zamrożone irańskie aktywa wydawać na amerykańskie towary. To miało się jednak dopiero wydarzyć w przyszłości.

Cieśnina Schrödingera [ANALIZA sytuacji w Ormuz]
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