Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.05.2026
NEWSROOM XYZ
09.05.2026 09:12

Trump pytany o przeniesienie żołnierzy z Niemiec do Polski. „Polska by tego chciała"

Prezydent USA Donald Trump, zapytany o tę kwestię w piątek, nie wykluczył, że przesunie siły amerykańskie wycofywane z Niemiec do Polski.

Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany przez korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o postulat, by wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafili do Polski.

– Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Karolem Nawrockim – red.). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe – powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na swoje pole golfowe w Wirginii.

Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że „może” to zrobić.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w sobotę rano za pośrednictwem platformy X wskazał, że „sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa", a „Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy".

Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą

Trump odniósł się również do ogłoszonego w piątek trzydniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Prezydent zapewnił, że była to jego inicjatywa, a nie Władimira Putina i że zarówno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jaki i rosyjski przywódca łatwo się na nią zgodzili. Trump wyraził nadzieję, że rozejm przerodzi się w coś trwalszego.

Pytany zaś, czy zamierza wysłać swój zespół do Moskwy na dalsze negocjacje, odparł, że „zrobiłby to, gdyby uznał, że to pomoże”.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano o treść wpisu Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Prezydent USA Donald Trump, zapytany o tę kwestię w piątek, nie wykluczył, że przesunie siły amerykańskie wycofywane z Niemiec do Polski. Fot. Anna Moneymaker/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Iluzja wiedzy w epoce AI. Scrollujemy coraz więcej, rozumiemy coraz mniej (WYWIAD)
Nigdy nie mieliśmy tak łatwego dostępu do informacji, a jednocześnie tak trudno było nam odróżnić wiedzę od szumu. O tym, dlaczego scrollowanie zastępuje nam myślenie, komu dziś ufamy bardziej niż…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Dr inż. Dagmara Stasiowska: „Chciałabym być pierwszą kosmiczną pszczelarką” (WYWIAD)
– Ludzie sobie przypomnieli, po co latamy w kosmos. Znowu do nas dotarło, że kosmiczne misje to ciąg dalszy pieśni o byciu człowiekiem. O ponadnarodowej współpracy badawczej, odkrywaniu nieznanego i…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Glapiński: wzrosło ryzyko podwyżek stóp. Rynek już je wycenia
RPP zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe bez zmian, utrzymując stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc. Jest wiele czynników, które ograniczają ryzyko gwałtownego wzrostu inflacji.…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM wystrzeliły, WIG20 z silnym wzrostem. Dzień na GPW 6 maja 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne wzrosty głównych indeksów. Akcje KGHM zaliczyły dwucyfrowy wzrost, a jedyną spółką, której notowania spadły w WIG20, był Orlen. Zarówno…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
12 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (maj 2026 r.)
Pojawiła się nowa lokata kwartalna ze stawką 6,7 proc. w skali roku. Najciekawsze oferty ostatnich miesięcy też są nadal dostępne na niezmienionych warunkach. Oszczędzający mają w czym wybierać.
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma szykuje przejęcie za 200 mln euro. Celuje w centra danych i giełdę
DL Invest Group traktuje data center jako naturalny kierunek rozwoju i stawia przede wszystkim na Bielsko-Biała.
07.05.2026