Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
29.05.2026 17:27

Trump zwołał naradę w Białym Domu. Ma podjąć decyzję w sprawie porozumienia z Iranem

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że zwołuje na ten dzień spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem.

Przedstawił też szereg warunków porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. 

Jak wskazał, chodzi o materiał znajdujący się pod gruzami w wyniku ataku USA przeprowadzonego w czerwcu 2025 r. Zapasy mają zostać wydobyte przez USA „ w ścisłej współpracy z Islamską Republiką Iranu oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej", a następnie zniszczone – napisał polityk.

„Iran musi się zgodzić, że nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej ani bomby atomowej. Cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta – bez opłat drogowych – dla nieograniczonego ruchu statków w obu kierunkach. Wszystkie miny podwodne, jeśli takie istnieją, zostaną usunięte" – podał Trump we wpisie.

Dodał, że USA usunęły wiele takich ładunków, a Iran „dokończy natychmiastowe usuwanie lub detonację wszelkich pozostałych min".

„Statki uwięzione w cieśninie Ormuz z powodu naszej niesamowitej i bezprecedensowej blokady morskiej, która zostanie zniesiona, będą mogły rozpocząć proces powrotu do domu!” – dodał prezydent USA.

Jak zaznacza CNN, z oświadczenia Trumpa nie wynika, które z postawionych przez niego warunków są już częścią wynegocjowanego porozumienia. Nie jest też jasne, czy amerykańska blokada irańskich portów zostanie zniesiona od razu, czy po realizacji przez Iran dodatkowych warunków.

„Do odwołania nie będzie żadnej wymiany pieniężnej. Uzgodniono również inne, znacznie mniej istotne kwestie. Odbędę teraz spotkanie w Situation Room, aby podjąć ostateczną decyzję" – napisał także Trump.

Situation Room to kompleks, w którym mieści się pokój konferencyjny oraz centrum amerykańskiej służby wywiadowczej. Odbywają się tu spotkania i narady prezydenta Stanów Zjednoczonych z przedstawicielami wojska i służb wywiadowczych oraz poufne wideokonferencje krajowe i międzynarodowe. Kompleks umieszczony jest w piwnicy zachodniego skrzydła Białego Domu.

Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że zwołuje na ten dzień spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. Fot. EPA/GIAN EHRENZELLER. Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Prezes ma wszystkie dostępy, pracownicy klikają w linki. Firmy proszą się o cyberatak, ale jak się nie dać?
Ludzie, technologia czy może brak roztropności zarządu? To właśnie brak świadomości i determinacji władz jest największym problemem polskich firm w obszarze cyberbezpieczeństwa – wynika z debaty…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Elektromobilność trafia pod strzechy. 20 mln sesji ładowania w Polsce, a ma ich być dziewięć razy więcej
W ciągu czterech najbliższych lat Polska osiągnie wynik 180 mln sesji ładowania elektryków. To dziewięć razy więcej niż do tej pory. – Elektromobilność w Polsce nie jest już tematem przyszłości, ale…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
4growth VC po zawieszeniu wraca do gry. Dołączyli nowi zarządzający
Przez ostatnie miesiące fundusz 4growth VC pozostawał nieaktywny inwestycyjnie. Powodem były zarzuty prokuratorskie wobec członków zespołu zarządzającego, związane z ich wcześniejszą działalnością w…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Pociągiem na Safari. Jak polskie firmy mogą zarobić na projektach kolejowych w Afryce
Na początku maja KUKE ogłosiło projekt zabezpieczenia kredytu na rozbudowę sieci kolejowej w Tanzanii w zamian za udział polskich firm. Przedsiębiorstwa znad Wisły mają też szansę zostać wykonawcami…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Transkrypcje i co dalej? Wciąż jest kilka niewiadomych
Od sierpnia pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński w innych państwach Unii Europejskiej, będą mogły w całej Polsce otrzymać transkrypcję aktu małżeństwa. Kilka instytucji zapowiedziało…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
Prawicowy politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci.
29.05.2026