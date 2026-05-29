Trump zwołał naradę w Białym Domu. Ma podjąć decyzję w sprawie porozumienia z Iranem

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że zwołuje na ten dzień spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem.

Przedstawił też szereg warunków porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem.

Jak wskazał, chodzi o materiał znajdujący się pod gruzami w wyniku ataku USA przeprowadzonego w czerwcu 2025 r. Zapasy mają zostać wydobyte przez USA „ w ścisłej współpracy z Islamską Republiką Iranu oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej", a następnie zniszczone – napisał polityk.

„Iran musi się zgodzić, że nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej ani bomby atomowej. Cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta – bez opłat drogowych – dla nieograniczonego ruchu statków w obu kierunkach. Wszystkie miny podwodne, jeśli takie istnieją, zostaną usunięte" – podał Trump we wpisie.

Dodał, że USA usunęły wiele takich ładunków, a Iran „dokończy natychmiastowe usuwanie lub detonację wszelkich pozostałych min".

„Statki uwięzione w cieśninie Ormuz z powodu naszej niesamowitej i bezprecedensowej blokady morskiej, która zostanie zniesiona, będą mogły rozpocząć proces powrotu do domu!” – dodał prezydent USA.

Jak zaznacza CNN, z oświadczenia Trumpa nie wynika, które z postawionych przez niego warunków są już częścią wynegocjowanego porozumienia. Nie jest też jasne, czy amerykańska blokada irańskich portów zostanie zniesiona od razu, czy po realizacji przez Iran dodatkowych warunków.

„Do odwołania nie będzie żadnej wymiany pieniężnej. Uzgodniono również inne, znacznie mniej istotne kwestie. Odbędę teraz spotkanie w Situation Room, aby podjąć ostateczną decyzję" – napisał także Trump.

Situation Room to kompleks, w którym mieści się pokój konferencyjny oraz centrum amerykańskiej służby wywiadowczej. Odbywają się tu spotkania i narady prezydenta Stanów Zjednoczonych z przedstawicielami wojska i służb wywiadowczych oraz poufne wideokonferencje krajowe i międzynarodowe. Kompleks umieszczony jest w piwnicy zachodniego skrzydła Białego Domu.