23.04.2026 10:47

TrustMate przejmuje Zaufane.pl. Ma już ponad połowę udziałów w rynku

Wrocławska spółka TrustMate ogłosiła przejęcie Zaufane.pl. Akwizycja pozwoliła firmie przekroczyć próg 50 proc. udziałów w polskim rynku sklepów internetowych korzystających z zewnętrznego oprogramowania do zbierania recenzji – podaje TrustMate.

Na etapie finalizacji jest także przejęcie kolejnego podmiotu – wskazuje spółka.

Spółka podała także, że do grona jej inwestorów dołączyła polsko-brytyjska firma inwestycyjna Mansun Capital. Inwestor wraz z aniołami biznesu objął 90 proc. akcji w nowej emisji, z której sfinansowano przejęcie Zaufane.pl. Pozostałe 10 proc. rundy stanowiło finansowanie typu follow-on od dotychczasowych inwestorów prywatnych platformy. Zaangażowane w TrustMate pozostają także fundusze venture capital INventures oraz Next Road Ventures – podała spółka.

TrustMate specjalizuje się w automatyzacji zbierania opinii w internecie. Z usług platformy korzysta obecnie ponad 15 tys. firm w kilkunastu krajach Europy. Do najbardziej znanych polskich marek korzystających z jej usług należą 4F, LPP, Wittchen i eobuwie.

Wrocławska spółka przypomina także, że w czwartym kwartale 2025 r. otworzyła oddziały w Rumunii i we Włoszech. Notują one wzrosty przekraczające pierwotne założenia – podaje TrustMate. Szczególnie dynamicznie rozwija się rynek włoski.

– Konsolidacja rynku pod marką TrustMate.io to jasny sygnał, że polska technologia wyznacza dziś standardy w całym regionie. Przekroczenie progu 50 proc. udziału w Polsce to fundament, na którym z sukcesem budujemy naszą obecność na europejskim kontynencie. Na rynkach południowej Europy widać wyraźnie, że nasze rozwiązania deklasują lokalną konkurencję – tamtejszy biznes potrzebuje autentycznego, merytorycznego dowodu zaufania, a nie lakonicznych wpisów, które nie wnoszą wartości dla konsumenta – skomentował akwizycję prezes TrustMate Jerzy Krawczyk.

– Celem we Włoszech jest szybkie wyparcie lokalnych, technologicznie mniej zaawansowanych rozwiązań. Włoskie firmy e-commerce doceniają przede wszystkim unikalny system inteligentnych podpowiedzi, który pozwala zbierać opinie o średniej długości ponad 230 znaków, co jest wynikiem nieosiągalnym dla lokalnej konkurencji – dodaje Jerzy Krawczyk.

– Decyzja o objęciu wiodącej roli w tej rundzie wynikała z bardzo konkretnej tezy inwestycyjnej: TrustMate operuje w segmencie, gdzie efekty sieciowe i skala bazy opinii tworzą trwałą przewagę konkurencyjną, niezwykle trudną do replikowania przez nowych graczy. Przejęcie Zaufane.pl to nie tylko skokowy wzrost udziału w rynku – to domknięcie pozycji standardu branżowego w Polsce, co radykalnie zmienia profil ryzyka i potencjał wyceny całej grupy. W Mansun Capital widzimy w TrustMate kandydata na regionalnego czempiona, a konsolidacja rynku jest dokładnie tym ruchem, który taką trajektorię tylko przyspiesza – mówi Kamil Kucharczyk, partner w Mansun Capital.

Prezes TrustMate Jerzy Krawczyk
Platforma TrustMate przejęła Zaufane.pl, przekraczając ponad połowę udziałów w rynku. Na zdjęciu prezes TrustMate Jerzy Krawczyk. Fot. materiały prasowe
