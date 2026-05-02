Tusk komentuje wycofanie wojsk USA z Niemiec: największym zagrożeniem rozpad naszego sojuszu
Donald Tusk skomentował decyzję USA o wycofaniu pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec. Jego zdaniem największym zagrożeniem dla sojuszu transatlantyckiego wcale nie są zewnętrzni wrogowie.
„Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend" – napisał na X premier.
Szef Pentagonu Pete Hegseth wycofuje z Niemiec ok. pięciu tys. amerykańskich żołnierzy. Ma to potrwać od sześciu miesięcy do roku. Tymczasem rzeczniczka NATO Allison Hart tłumaczy, że NATO współpracuje z USA, by „zrozumieć" szczegóły decyzji władz USA.
Wcześniej Donald Trump zapowiadał, że wycofa wojska z takich krajów jak Włochy, Hiszpania i Niemcy. Ma to być „kara" za krytykę amerykańskiej interwencji w Iranie.