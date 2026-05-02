Tusk komentuje wycofanie wojsk USA z Niemiec: największym zagrożeniem rozpad naszego sojuszu

Donald Tusk skomentował decyzję USA o wycofaniu pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec. Jego zdaniem największym zagrożeniem dla sojuszu transatlantyckiego wcale nie są zewnętrzni wrogowie.

„Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend" – napisał na X premier.

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Szef Pentagonu Pete Hegseth wycofuje z Niemiec ok. pięciu tys. amerykańskich żołnierzy. Ma to potrwać od sześciu miesięcy do roku. Tymczasem rzeczniczka NATO Allison Hart tłumaczy, że NATO współpracuje z USA, by „zrozumieć" szczegóły decyzji władz USA.

Wcześniej Donald Trump zapowiadał, że wycofa wojska z takich krajów jak Włochy, Hiszpania i Niemcy. Ma to być „kara" za krytykę amerykańskiej interwencji w Iranie.