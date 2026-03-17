UE nieformalnie otwiera wszystkie klastry negocjacyjne z Ukrainą mimo blokady Węgier

Komisja Europejska ogłosiła postęp w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą, mimo braku jednomyślności państw członkowskich. Nieformalnie otwarto wszystkie sześć obszarów negocjacyjnych, co pozwala kontynuować prace techniczne nad integracją Kijowa z UE.

We wtorek komisarka UE ds. rozszerzenia Marta Kos poinformowała, że Unia Europejska nieformalnie otworzyła wszystkie sześć klastrów negocjacyjnych w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Decyzja oznacza, że negocjacje są kontynuowane mimo formalnej blokady ze strony Węgier, które sprzeciwiają się jednomyślnemu zatwierdzeniu kolejnych etapów procesu.

Jak przekazała Kos, we wtorek rozpoczęto nieformalne negocjacje w trzech ostatnich obszarach: prawa spółek, rolnictwa oraz energii i środowiska. Klastery negocjacyjne to główne obszary tematyczne, które wyznaczają ramy rozmów o przystąpieniu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

Formalne otwarcie każdego z sześciu klastrów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich UE, której obecnie brakuje z powodu sprzeciwu Budapesztu. W praktyce oznacza to, że choć rozmowy trwają, proces akcesyjny Ukrainy pozostaje częściowo zablokowany na poziomie politycznym.

Impuls do kontynuowania negocjacji dało spotkanie w grudniu 2025 r. we Lwowie, gdzie ministrowie pozostałych państw unijnej „27” zgodzili się, by Komisja Europejska prowadziła rozmowy w trzech pierwszych klastrach: praworządności, rynku wewnętrznego oraz polityki zagranicznej. We wtorek KE rozszerzyła te działania na kolejne trzy obszary.

Kos podkreśliła, że obecnie wszystkie sześć klastrów jest nieformalnie otwartych, a prace są kontynuowane na poziomie technicznym. Zaznaczyła jednak, że ostateczne decyzje – zarówno o formalnym otwarciu, jak i zamknięciu klastrów – będą wymagały zgody państw członkowskich.

Wicepremier Ukrainy Taras Kaczka wskazał, że decyzje polityczne mogą zapaść bardzo szybko, nawet jednocześnie w sprawie otwarcia i zamknięcia klastrów. Warunkiem jest jednak wdrożenie przez Ukrainę wszystkich kryteriów przedstawionych w grudniu oraz w kolejnych etapach negocjacji.

Źródło: PAP