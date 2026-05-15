UE: więcej odmów wjazdu i deportacji cudzoziemców

W 2025 roku kraje Unii Europejskiej odmówiły wjazdu ponad 132 tys. obywateli państw trzecich, co oznacza wzrost o 7,1 proc. rok do roku.

Jednocześnie wyraźnie spadła liczba osób przebywających nielegalnie na terytorium UE, choć wzrosła liczba decyzji nakazujących opuszczenie Unii oraz deportacji do państw spoza Wspólnoty.

Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że w 2025 roku 132 600 obywateli państw trzecich nie zostało wpuszczonych na teren UE na zewnętrznych granicach Unii. Rok wcześniej takich przypadków było 123 835. Oznacza to wzrost o 7,1 proc.

Jednocześnie wyraźnie zmniejszyła się liczba osób uznanych za nielegalnie przebywające na terytorium państw UE. W 2025 roku było ich 719 395, podczas gdy w 2024 roku – 918 525. To spadek o 21,7 proc.

In 2025, 132 600 third-country nationals were refused entry into the EU territory at one of its external borders, a 7.1% increase compared with 2024 (123 835).📈



🔹The number of people found to be illegally present in an EU country decreased by 21.7%.



Mimo tego państwa członkowskie częściej wydawały decyzje nakazujące opuszczenie kraju. W 2025 roku wydano ich 491 950, czyli o 5,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej takich decyzji wydała Francja – 137 550, co stanowiło 28 proc. wszystkich przypadków w UE. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy – 55 240 oraz Hiszpania – 53 700.

Wzrosła także liczba osób faktycznie odsyłanych poza Unię Europejską. Po wydaniu nakazu opuszczenia kraju do państw trzecich deportowano 135 460 obywateli spoza UE, czyli o 20,9 proc. więcej niż w 2024 roku, gdy odnotowano 112 040 takich przypadków.

Najwięcej osób odesłanych do krajów trzecich zgłosiły Niemcy – 29 295 przypadków. Dalej znalazły się Francja – 14 940 oraz Szwecja – 11 250. Wśród deportowanych dominowali obywatele Turcji – 13 405 osób, a następnie Gruzji, Syrii i Albanii.

Dane Eurostatu pokazują również znaczące różnice między państwami UE pod względem liczby osób nielegalnie przebywających w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W 2025 roku średnia unijna wyniosła 1,6 osoby na tysiąc mieszkańców. Najwyższe wskaźniki odnotowano w Słowenii – 13,4, Grecji – 5,9, na Cyprze – 5,4 oraz w Chorwacji – 5,2. Najniższe wartości zanotowały Finlandia i Portugalia – po 0,1.

Największą grupę obywateli państw trzecich uznanych za nielegalnie przebywających w UE stanowili w 2025 roku Algierczycy – 70 905 osób. Dalej znaleźli się obywatele Afganistanu – 42 635, Maroka – 39 030 oraz Ukrainy – 36 800.

W porównaniu z 2024 rokiem liczba obywateli Algierii wykrytych jako nielegalnie przebywających w UE wzrosła o 22 proc. Z kolei liczba obywateli Afganistanu spadła o 29 proc., Maroka o 20,6 proc., a Ukrainy o 17,7 proc. Łącznie te cztery narodowości odpowiadały za ponad jedną czwartą wszystkich przypadków nielegalnego pobytu w Unii.

Wśród osób, wobec których wydano nakazy opuszczenia terytorium UE, najwięcej było obywateli Algierii – 45 725 osób. Kolejne miejsca zajęli obywatele Maroka – 29 030, Turcji – 24 780 oraz Syrii – 20 055.