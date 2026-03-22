Ukraińscy żołnierze zestrzelili pierwsze irańskie drony na Bliskim Wschodzie

Specjaliści z jednostek do zwalczania bezzałogowców, wysłani na Bliski Wschód przez Ukrainę, strącili pierwsze drony typu Shahed, wystrzelone przez Iran – poinformował portal BBC Ukraine.

Bezzałogowce typu Shahed, używane przez Iran do atakowania krajów położonych nad Zatoką Perską, zostały zniszczone przy użyciu dronów przechwytujących produkcji ukraińskiej.

Ukraina wysłała do krajów tego regionu zarówno systemy przechwytujące, jak i specjalistów do ich obsługi.

Agencja informacyjna RBK-Ukraina powiadomiła, że jest to łącznie 228 osób, które realizują zadania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

– Jeśli chodzi o małą obronę przeciwlotniczą, czyli sposób działania w przypadku zmasowanych ataków Shahedów, to myślę, że nikt nie ma takiego doświadczenia jak my – powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Ukraińskie przedsiębiorstwa produkujące bezzałogowce otrzymały dziesiątki propozycji współpracy od państw regionu Zatoki Perskiej, które są zainteresowane zakupem systemów przechwytujących – przekazał portal BBC Ukraine. Obecnie trwają rozmowy na temat nawiązania takich partnerstw z poszczególnymi krajami.

Jak wynika z informacji portalu Intelligence Online, strona ukraińska negocjuje przekazanie przez Katar 12 używanych samolotów Mirage 2000-5 w zamian za dostawy systemów antydronowych. Wcześniej prezydent Ukrainy deklarował, że Kijów jest gotowy realizować takie dostawy w zamian za pociski do zestawów przeciwlotniczych Patriot.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

Źródło: PAP