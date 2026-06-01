Unijne dofinansowanie w czerwcu to ponad 9 mld zł w 168 konkursach

W czerwcu będzie można składać wnioski o unijne dofinansowanie w 168 konkursach – poinformował MFiPR. Łączny budżet to prawie 9,4 mld zł.

„W tym miesiącu będzie można składać wnioski o dofinansowanie unijne w 168 konkursach o łącznym budżecie prawie 9,4 mld zł. Uruchomimy 65 nowych naborów o wartości ponad 3,5 mld zł” – czytamy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pieniądze trafią m.in. do firm, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty w obszarze czystych technologii oraz projekty, które zwiększają bezpieczeństwo dostaw w UE.

„Dotacje przyczynią się także do budowania przewagi rynkowej MŚP przez wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych. Wsparcie będzie można wykorzystać również na innowacyjne pomysły na biznes dla startupów z Polski Wschodniej” – czytamy dalej.

Oferta obejmuje 30 programów krajowych, 113 programów regionalnych, 23 z programów Interreg i 2 z KPO.

Źródło: PAP