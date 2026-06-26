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26.06.2026 11:45

Unimot podpisał memorandum o współpracy z ukraińskim JSC Ivchenko-Progress

Unimot oraz PZL Defence, spółka z grupy Unimot, podpisały memorandum o współpracy z ukraińską firmą JSC Ivchenko-Progress w zakresie rozwoju, produkcji i komercjalizacji małogabarytowych silników turboodrzutowych oraz innych technologii dla sektora lotniczego i obronnego – poinformowano komunikacie.

Jak podano, partnerstwo ma połączyć doświadczenie ukraińskiego konstruktora z potencjałem przemysłowym i rynkowym Unimotu, wspierając rozwój zaawansowanych kompetencji technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Kompetencje w zakresie projektowania i produkcji małogabarytowych silników turboodrzutowych należą dziś do najbardziej poszukiwanych technologii na świecie – zarówno w zastosowaniach wojskowych, jak i bezzałogowych. Budowa takich zdolności w Polsce stwarza szansę na rozwój krajowych kompetencji w obszarze suwerennego projektowania silników lotniczych – dziedziny, która historycznie była obecna w polskim przemyśle, lecz obecnie realizowana jest niemal wyłącznie w ramach globalnych łańcuchów dostaw zachodnich firm” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Maciej Borecki, prezes PZL Defence.

Porozumienie podpisano podczas Ukraine Recovery Conference 2026 w Gdańsku.

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Źródło: PAP

Logo Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku
Na zdjęciu logo Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku. Fot. PAP/Andrzej Jackowski
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